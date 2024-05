Dançarão apresentado

No dia 5 de Junho, pelas 14 horas no Núcleo Museológico de Ortiga (concelho de Mação), terá lugar a apresentação oficial do Festival Dançarão`24.

A terceira edição do Festival Dançarão, organizado pela Associação Dançarém, irá decorrer em Ortiga (concelho de Mação) pelo segundo ano consecutivo entre os dias 12 e 14 de Julho de 2024. Este é um festival de verão de danças tradicionais de Portugal e do Mundo que inclui oficinas de dança, concertos e bailes, mas também passeios, yoga, artesanato e atividades infantis, entre outras, que decorrerão na Praia Fluvial, no bairro da EDP da Barragem de Belver e noutros espaços da Ortiga.

O Festival Dançarão assenta numa filosofia de envolvimento da comunidade local, tirando partido do potencial de Ortiga e proporcionando aos participantes atividades diversificadas numa lógica de inclusão, respeito e comunhão pelo meio ambiente e convívio salutar.

A segunda edição do Festival Dançarão teve lugar no ano de 2023 na Ortiga e contou com a participação de cerca de 1200 pessoas. Nesta edição, a expectativa da Associação Dançarém é de que o número de participantes suba para o dobro (2400 participantes), vindos não só de Portugal, mas de vários países europeus, nomeadamente, Espanha, França, Itália e Bélgica.

A venda antecipada de bilhetes online começou no dia 11 de Dezembro, sendo que as crianças e jovens menores de 18 têm acesso gratuito, os munícipes de Mação têm um preço reduzido de 10€ na compra do passe dos 3 dias, e o preço de acesso na bilheteira do recinto do festival será de 65€ para o público geral.

O slogan deste ano do Festival Dançarão é “As Andorinhas Dançarão…”, com base no título da música cuja letra foi composta especialmente para o festival, no final da primeira edição.