CKSBR conquista pódios no Open Internacional do Entroncamento

O Centro de Karaté – Do Shotokan de Benfica do Ribatejo (CKSBR) conquistou pódios no Phiko – Open Internacional do Entroncamento, que decorreu no domingo, dia 16 de junho.

Afonso Marinhas fez 3º lugar em Kata Infantil Masculino; Diogo Midões fez 3º lugar em Kumite Iniciado -44KGS Masculino e Vitória Figueiredo fez Kumite Iniciado -37 KGS Feminino.

Para além destes resultados, Santiago Eduardo foi quinto em Kumite Iniciado -44 KGS Masculino e também um qyinto lugar para Afonso Marinhas em Kumite Iniciado -44 KGS Masculino.

Sofia Silva, Bianca Midões, Mariana Branco, Margarida Silva, Vasco Borges, Rafael Fernandes e Rodrigo Figueiredo não alcançaram lugares de pódios mas tiveram prestações de bom nível na competição.