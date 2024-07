Câmara Chamusca entrega duas novas viaturas elétricas à USF e à UCC

No âmbito da assinatura do Contrato de Comodato e Utilização de Viaturas Elétricas, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o Município da Chamusca deu um passo importante na promoção da saúde e na sustentabilidade ambiental com a entrega de duas novas viaturas elétricas à Unidade de Saúde Familiar (USF) e à Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC).

Os veículos elétricos foram entregues ontem, 01 de julho, e destinam-se ao apoio na prestação de serviços de saúde na comunidade. Esta medida vem reforçar os recursos disponíveis às equipas, oferecendo melhores condições de trabalho, mais segurança e conforto. As viaturas elétricas, para além de serem mais ecológicas, são silenciosas e oferecem uma condução suave.

Esta medida é uma clara aposta do Município num futuro mais verde e sustentável e um marco significativo na modernização dos serviços de saúde, alinhado com as metas de sustentabilidade ambiental e eficiência energética.