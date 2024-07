Festas da Cidade ou do Concelho?

Almeirim, que celebrou o 33º aniversário de elevação a Cidade, a 20 de Junho, teve uma vez mais a festa, com o pretexto de celebrar esse mesmo acontecimento. Apesar de esta comemoração ser de Almeirim cidade, continuamos a assistir a uma festa que parece mais do concelho que da cidade!

Sempre me intrigou o porquê de, Almeirim ter deixado de ter, pelo menos, uma festa, um evento ou uma celebração, como em tempos teve. A única resposta que vislumbro é de forçar as pessoas, os bairros e as tradições da “Villa d’Almeirim”, a serem esquecidas e renegadas a simples lembranças dos mais antigos.

Será que isto é as “dores de crescimento” de Vila para Cidade, ou será apenas o desligar das interações entre moradores, vizinhos e comunidade? As juntas de freguesia, como poder local, e supostamente, o mais próximo da população, deve, como tal, auxiliar essas interações, por forma a não se perderem as ligações.

Assistimos em outras freguesia do concelho, as juntas a mobilizarem-se, e levando a autarquia a lhes dar as condições para conseguir festas e eventos, onde por exemplo, os artistas são “mais afamados” que os selecionados para as “Festas da Cidade”.

Mas depois e para justificar tal ação, temos o Presidente da Autarquia a afirmar que, prefere poupar em festas para dar em obras. Nada mais correto, mas é pena é ser só na freguesia da Cidade, pois nas outras, nem poupa nas festas e nem nas obras. Apesar disto, as obras que sejam para melhorar o dia-a-dia da população, é toda justificável e bem aplicável, mas deve ser de forma equilibrada entre as freguesias.

João Vinagre – CDS Almeirim