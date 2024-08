Jovem de Coruche morre depois de agressão

Era natural de Coruche o jovem, de 19 anos, que morreu, na madrugada desta segunda-feira, após ser agredido em Albufeira. Francisco Rouxinol encontrava-se de férias com um grupo de amigos da escola secundária, quando interveio para defender duas amigas, que estariam a ser importunadas num bar.



Segundo o JN, a agressão ocorreu, cerca das 3.20 horas, na Travessa de Cândido dos Reis, na zona de bares de Albufeira, quando Francisco Rouxinol saiu em defesa de duas amigas. Na rixa que se seguiu, já no exterior do estabelecimento, o jovem foi agredido por um indivíduo e terá caído, batendo violentamente com a cabeça no chão.



Fonte: Jornal de Noticias