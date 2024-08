Câmara de Santarém decreta dois dias de luto municipal por José Manuel Constantino

A Câmara Municipal de Santarém decretou dois dias de luto municipal, nos dias 12 e 13 de agosto, pela morte de José Manuel Constantino, ilustre Presidente do Comité Olímpico de Portugal, natural da cidade.

Em comunicado, a autarquia destaca a vida e obra do professor que “representam um exemplo de dedicação ao desporto nacional e internacional, bem como um contributo inestimável para a promoção e desenvolvimento do espírito olímpico no nosso País”.

“O ilustre Scalabitano, José Manuel Constantino dedicou-se com grande afinco e determinação ao serviço público e ao desporto e desempenhou com mérito e distinção diversos cargos de relevância nacional. Figura de destaque na nossa comunidade, criou fortes laços afetivos e de identidade, tendo em conta que passou a sua juventude na nossa Cidade e fez o seu percurso estudantil no Liceu Nacional de Santarém até ao final do ensino secundário”, lê-se na mesma nota.

José Manuel Constantino foi agraciado como Scalabitano Ilustre e com a Medalha de Ouro de Santarém em março de 2024, no âmbito das comemorações do Feriado Municipal.

O municipio determinou o luto municipal em homenagem póstuma a José Manuel Constantino, “considerando o profundo pesar que o seu falecimento causa a todos os que com ele conviveram, e o reconhecimento público da importância da sua obra e do seu legado”.

“O Município de Santarém apresenta condolências à família, nestas horas e dias tristes, e reconhece o valor e a importância do legado deixado por José Manuel Constantino. Permanecerá para sempre na memória de Santarém”, conclui.