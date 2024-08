Alpiagra arranca no sábado com Cortejo das Vindimas aberto à população 

A ALPIAGRA, Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça, está de regresso de 17 a 25 de agosto, com o melhor das tradições alpiarcenses e ribatejanas, envolvendo a população e os seus visitantes. Depois do sucesso alcançado em 2023, reafirma a sua posição sob o mote “SINTA O RIBATEJO”, como um dos eventos que tem vindo a ganhar grande notoriedade e referência a nível regional. Esta 42ª edição realiza-se centrada na valorização do território, no potencial foco de oportunidades de negócio e na produtividade agrícola diferenciada da região, não esquecendo a importância da inovação e da sustentabilidade na agricultura. Também o bom relacionamento e intercâmbio entre municípios portugueses está em evidência na ALPIAGRA deste ano, tendo como município convidado ‘Ourique’, Vila Alentejana intitulada “Capital do Porco Alentejano”, apresentando-se num espaço de promoção dos seus produtos e da região.

ALPIAGRA 2024 será inaugurada no dia 17 de agosto, às 18h00, antecedida por um dos momentos mais aguardados desta festa – o tradicional Cortejo das Vindimas, uma recriação da cultura e das tradições alpiarcenses, que este ano permitirá a participação de todos os munícipes, contando com a presença de campinos, cabrestos, associações do concelho, ranchos e grupos etnográficos, assim como a especial participação do Rancho Folclórico de Champigny-sur-Marne, cidade francesa geminada com a Vila de Alpiarça, que a convite do município de Alpiarça, estará presente na inauguração da feira, representada pelo “Maire de Champigny-sur-Marne”e respetiva delegação.

São nove dias de festa, aberta a toda a comunidade e com entrada gratuita, onde se apresentará uma programação repleta de espetáculos musicais e diferentes áreas funcionais tais como; Pavilhão Comercial e Empresarial, Pavilhão da Terra, Cultura e Sabores, Praceta das tasquinhas, artesanato, doçaria, espaço da Reserva Natural do Cavalo Sorraia, picadeiro de batismos a cavalo, picaria de garraiadas, complementadas de diversas atividades, empresariais, animação, folclore, academia de sabores de Alpiarça, cultura, desporto e lazer.

A ALPIAGRA 2024 apresenta um cartaz musical de luxo para o Palco ALPIAGRA, onde irão atuar artistas de renome nacional e internacional: Nuno Ribeiro, PSX – P’ra sempre Xutos, Turma do Rock, The Great Vinegar, Tributo a José Cid, Nemanus, David Antunes, Netinho, Piruka, Richie Campbell e D.A.M.A. Artistas que prometem animar as noites e trazer milhares de visitantes e fãs a Alpiarça, para desfrutar de bons momentos musicais e de convívio. O Palco Tasquinhas irá também receber atuações musicais e promover a participação das coletividades e associações, dando expressão às dinâmicas culturais locais. O evento conta ainda com o “Espaço Jovem feel”, um espaço “after night”, aberto pós concerto do palco principal, com DJ’s, animação e festas temáticas para o público jovem.

Uma das grandes novidades desta 42.ª Edição, é a realização de um salão de veículos elétricos e híbridos, presente no Pavilhão Comercial e Empresarial, reafirmando Alpiarça como um dos concelhos pioneiros em medidas de proteção ambiental e de mobilidade sustentável.

O espaço Academia Sabores de Alpiarça, será também um dos espaços de destaque, após o sucesso da realização do primeiro Festival Gastronómico de Alpiarça “Sabores do Campo e da Charneca Ribatejana”, que deu a conhecer, a quem visitou o certame, o melhor da nossa cozinha e doçaria tradicional. Este espaço irá dar continuidade à promoção dos tradicionais Sabores de Alpiarça e vai ser o palco de demonstrações e ações gastronómicas. Além disso, irão estar presentes no recinto, restaurantes e tasquinhas locais, que apresentarão nos seus cardápios, uma cuidadosa seleção dos sabores de Alpiarça.

Além da gastronomia, também o vinho estará em destaque com um espaço dedicado à “Cidade do Vinho 2024”, projeto que Alpiarça integra, após candidatura conjunta com os municípios de Almeirim, Cartaxo e Santarém, e que marcará a participação neste certame com provas de Vinhos da região, acompanhadas por harmonizações gastronómicas.

Concurso do Melhor Melão e Melancia de 2024

Em Alpiarça o melão é um produto de excelência, e é na ALPIAGRA que serão revelados os grandes vencedores do Concurso do Melhor Melão e Melancia de 2024, que se realizou no passado mês de julho, no Polo Enoturístico da Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça. Este evento não só distingue os melhores produtores de melão e melancia, mas também contribui para o reconhecimento de Alpiarça como terra de produção de frutas de alta qualidade, sendo também detentora de uma qualidade única produzida em Portugal e na região, o melão “Manuel António”.