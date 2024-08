Calor volta a colocar concelho de Almeirim sob aviso amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) voltou a colocar o concelho de Almeirim e o distrito de Santarém sob aviso amarelo por causa do calor, na próxima quinta e sexta-feira, dias 15. e16 de agosto.

Segundo o IPMA, o concelho de Almeirim estará sob aviso amarelo entre as 9h00 de quinta-feira e as 18h00 de sexta-feira. As temperaturas máximas para os próximos dias vão rondar os 35º e os 40º Celsius. Já as mínimas vão fixar-se entre os 17º e os 21º Celsius.

O aviso amarelo é emitido quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA dá ainda conta para uma pequena subida da temperatura máxima ao longo do dia de hoje.