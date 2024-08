Festival de Estátuas Humanas de Santarém com a maior afluência de sempre

Durante três dias, as principais ruas do centro histórico de Santarém foram invadidas por uma multidão de visitantes que fizeram da 5.ª edição do in.Estátua – Festival de Estátuas Humanas de Santarém aquela que terá registado uma maior afluência de público de todas as edições já realizadas.

O evento, que em anteriores edições tem atraído anualmente milhares de visitantes a Santarém, este ano não desiludiu e voltou a ser um verdadeiro sucesso e um dos pontos altos da programação cultural do Verão em Santarém.

Entre sexta-feira, 9 de agosto, e domingo, 11 de agosto, o Festival apresentou 20 novas estátuas que nunca tinham visitado Santarém. O terceiro e último dia do Festival, terminou ao som da animada Fanfarra Bizzara que recolheu e conduziu as estátuas humanas até ao Largo Padre Chiquito, onde se procedeu à entrega dos três prémios atribuídos na presente edição.

A votação para as 14 estátuas a concurso foi apurada após a recolha de milhares de votos dos visitantes depositados em várias urnas espalhadas pelo recinto do festival, bem como a contagem efetuada online, em redes sociais, e numa plataforma de votação criada para afeito.

O prémio Quideia, que distingue a figura mais votada online, coube à estátua de Salgueiro Maia, representada por Ricardo Dias no quadro de ‘Dueto de Homenagem aos 50 Anos do 25 de Abril’; o prémio do Júri, atribuído pela Imobilária Era Santarém, – este ano composto por Encarnação Noronha, Isabel Leão e Fernanda Narciso – foi atribuído ao ‘Beija-Mão Real’ de Miguel Raposo, e, por último, o prémio que resultou da votação do público, elegeu a ‘A Fadista’, de Margarida Ferreira. Além destes três prémios, todos os participantes receberam vouchers do Município de Santarém para os espetáculos promovidos pelo Projeto Municipal Santarém Cultura no Teatro Sá da Bandeira até ao final de 2024.

A concurso estiveram ainda as estátuas de ‘Luísa Todi’ com Joana Feira Nunes Branco; ‘Cariátides’ com Edmara Adão Chete; ‘Serpa Pinto’ com Rodrigo Barbosa Bartolomeu; ‘A Camponesa’ com Mariana Rodrigo Neves; ’Eça de Queirós’ com Rodrigo Miguel Ferreira Regueira; ‘Azul’, com Maria Inês Machacaz Peixinho; ‘Estátua da Liberdade’ com Inês Sofia Pena Cardoso; ‘O Mineiro’, de David Rodrigues; ‘D. Maria Ana’, com Jacinta Alves Correia; ‘D. João V’ com João Pedro Simões Filipe; ‘Robin dos Bosques’ com Luís Jesus Palhais da Silva e ’Nossa Senhora da Nazaré’, com Alícia Margarida Ferreira Monteiro.

Estátuas convidadas

Para além das figuras em competição, o in.Estátua contou ainda com a presença de seis outras estátuas com estatuto de convidadas. Entre elas, destaque para Helena Reis, com a figura de ‘Devenir’, a sua obra mais reconhecida que venceu o campeonato mundial de estátuas vivas, World Living Statues Festival, realizado na Holanda. Foi também a figura que mais curiosidade suscitou em Santarém, tendo registado as maiores aglomerações de visitantes em frente da recriação do bloco de pedra onde a artista se encontrava incorporada.

Entre os convidados, destaque ainda para Marta Faria, com a ‘Rádio Saudade’; Andreia Silva com a estátua ‘A Retardatária’, num tributo ao pintor José Malhoa e Filipe Cristóvão com a estátua ‘Fernando Pessoa’. Finalmente, numa iniciativa inédita, este ano houve mais dois convidados especiais, Sara Gabriel Vieira e Ricardo Dias, que prestaram homenagem aos 50 anos do 25 de Abril.

O V in.Estátua – Festival de Estátuas Humanas de Santarém teve ainda como novidade este ano, a presença de Carlos Ferreira e da Living Statues, uma empresa criada em 2014. O artista, várias vezes premiado pelas suas criações, e com mais de duas décadas de experiência na área, trouxe até Santarém 12 fatos inteiramente concebidos pela sua empresa.

Recorde-se que in.Estátua ganhou novos moldes com esta edição e passou a incluir algumas das freguesias que fazem parte do Concelho de Santarém. No fim-de-semana que antecedeu o evento realizado na sede de Concelho, as freguesias de Tremês, Pernes e Alcanede foram visitadas por algumas estátuas humanas..

Organizado pelo Município de Santarém, em parceria com os Quideia Animações, o festival, realizado desde 2018, inserido na oferta cultural do projeto Verão in.Str, a decorrer ainda até ao próximo dia 22 de setembro, apenas foi interrompido nos anos de 2020 e 2021 devido à pandemia que então reduziu ou cancelou todo o tipo de eventos que registassem ajuntamentos de pessoas.