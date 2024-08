Festas de Fazendas de Almeirim mudam de local

No domingo, dia 28 de julho, chegaram ao fim as Festas de Fazendas de Almeirim em honra de S. José e terão sido as últimas que se realizaram junto ao Centro Cultural.

O presidente da autarquia, Pedro Ribeiro, anunciou que “espero que para o próximo ano já possam decorrer no novo Parque Urbano. Um espaço que, fruto do seu custo, não estará todo concluído mas que, na 1.ª fase, já permite fazer lá as festas da Vila”.

Logo no primeiro dia da festa, Guilherme Simões, há mais de 40 anos na Comissão de Festas, deixou alguns reparos a quem critica e pouco ajuda na realização da festa: “Eu penso que tenho perto de 45 anos de comissão de festas. Vem do tempo do meu pai e, antigamente, as festas faziam-se a ir pedir à porta, em que cada pessoa dava vinte escudos para colaborar com a festa e com os artistas. Tínhamos um acordeonista que alegrava a festa toda a noite. Quando agora, nós andamos de porta em porta a pedir, dão-nos um euro e dizem que a festa é fraca, mas eles também não colaboram para que isto melhore. Eu apelo a toda a população das Fazendas para que colabore nas festas das Fazendas, porque nós estamos aqui para fazer bem e melhor, mas sem a colaboração deles nós não conseguimos fazer nada. Colaborem e ajudem as festas das Fazendas”.

Em declarações ao Jornal O ALMEIRINENSE, Guilherme Simões descreve que “há uma grande diferença [há 40 anos atrás], naquela altura a festa era junto à igreja, era terra batida, com rama de eucalipto e umas celhas com água e gelo, para ter a cerveja e o vinho no fresco. Era o copinho de vinho que as pessoas vinham beber e o frango assado, e toda a gente chegava e dava vinte escudos para a festa. Agora não sei se as pessoas têm menos posses para dar, mas nós estamos cá para trabalhar, para ajudar as festas e, se eles nos ajudarem a nós, fazemos umas festas ainda melhores”.