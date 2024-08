Iran Costa nas Festas de Marianos e Murta

O cantor Iran Costa é o grande destaque das festas de Marianos e Murta, que se realizam entre os dias 6 e 8 de setembro, no recinto das festas da localidade.

Na sexta-feira, dia 6 de setembro, está agendada a abertura do certame pelas 20h00, seguindo da abertura da quermesse pelas 20h30. A animação musical desta noite está a cargo do conjunto musical Justino Garcia pelas 21h30. O Rancho Folclórico Infantil de Fazendas de Almeirim sobe ao palco pelas 22h30 e a noite continua com o conjunto musical Justino Garcia.

No sábado, dia 7 de setembro, o duo musical Musik” Art abre a noite pelas 20h00. O grande momento da noite tem como protagonista Iran Costa, que sobe a palco pelas 23h00. A animação continua noite dentro com o duo musical Musik” Art.

No domingo, dia 8 de setembro, e último dia do certame ocorre a missa, pelas 16h00, seguida da procissão com saída da igreja até ao recinto das festas, pelas 17h00. A Marcha de Almeirim atua pelas 18h15. De seguida, é o momento para o tradicional folclore com as atuações do Rancho Etnográfico de S. José da Lamarosa e do Rancho Folclórico de Paço dos Negros, pelas 18h45.

Pelas 20h00, realiza-se o sorteio das rifas e pelas 20h10, a animação termina com a Marcha de Fazendas de Almeirim.

A organização das festas promete bom frango assado, petiscos variados e bebida ao longo dos três dias de certame.