Rastreio de vertigem e perturbações do equilíbrio no Hospital de Santarém

O Serviço de Otorrinolaringologia da Unidade Local de Saúde da Lezíria irá promover um Rastreio de vertigem e perturbações do equilíbrio no próximo dia 16 de setembro de 2024.

Esta iniciativa, que decorre entre as 09h30 e as 12h30, insere-se na comemoração mundial da Semana do Equilíbrio e da Vertigem, que acontece de 14 a 22 de setembro de 2024.

O rastreio, que será realizado nas instalações do Hospital Distrital de Santarém, visa a sensibilização da comunidade para as patologias do foro otoneurológico, proporcionando o despiste e posterior encaminhamento de doentes com sintomas de vertigem e perturbações do equilíbrio para seguimento em consulta.

As inscrições para o rastreio são obrigatórias e podem ser efetuadas através do e-mail amargarida.simoes@ulsleziria.min-saude.pt.

“O Serviço de Otorrinolaringologia da ULS da Lezíria respondeu, assim, afirmativamente, ao desafio lançado pela Associação Portuguesa de Otoneurologia (APO) a convite do Le Groupement de Recherche Physiopathologie Vestibulaire – GDR Vertige e associa-se a esta iniciativa mundial. Convidamos toda a comunidade a participar nesta iniciativa e a ajudar a promover a saúde e o bem-estar de todos. Juntos vamos contribuir para sensibilizar para estas patologias do foro otoneurológico que atingem um número elevado de portugueses”; assinala a ULS da Lezíria.