Hospital de Santarém tem 14 novos enfermeiros

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS da Lezíria) recebeu, na segunda-feira, dia 2 de setembro, 14 novos enfermeiros que irão desempenhar funções no Hospital Distrital de Santarém.

Ao intervir na abertura da cerimónia de acolhimento, Tatiana Silvestre, presidente do Conselho de Administração (CA) da ULS da Lezíria, deu as boas-vindas aos enfermeiros que vão integrar a equipa da Unidade, tendo salientado que a receção destes profissionais representa “uma grande mais-valia”.

Tatiana Silvestre mencionou também que estão previstas mais contratações de enfermeiros e aproveitou a ocasião para clarificar que esta ação surgiu na sequência da aprovação do mapa de pessoal, que só aconteceu em agosto. “Isto permitiu-nos regularizar muitos vínculos precários que tínhamos na instituição e iniciar novas contratações, porque temos muita necessidade de recursos humanos”, explicou, deixando ainda o apelo para que os jovens passem a palavra a outros colegas de profissão de que a ULS vai abrir bolsa de recrutamento, porque tem mais vagas de enfermagem.

A presidente do Conselho de Administração concluiu a sua intervenção reiterando os votos de sucesso aos novos profissionais.

A cerimónia de acolhimento dos novos enfermeiros contou também com a intervenção de Hugo de Sousa, vogal executivo do CA com o pelouro da área de Recursos Humanos, que reforçou a relevância da entrada destes profissionais para a instituição, mencionando: “Quero dar-vos as boas-vindas e dizer que é muito bom ver esta casa repleta de jovens enfermeiros a querer iniciar as funções nesta nossa ULS. Podem contar connosco para aquilo que for necessário”.

A última intervenção coube a João Formiga, enfermeiro diretor, que começou por saudar os novos enfermeiros, desejando-lhes as boas-vindas, reforçando que a chegada destes profissionais representa uma mais-valia.

João Formiga sublinhou o papel crucial que os novos profissionais irão desempenhar, lembrando que “irão ficar afetos ao Hospital Distrital de Santarém, uma instituição de grande dimensão e importância que neste momento tem cerca de 600 enfermeiros, mas as necessidades continuam a aumentar, especialmente devido à nossa população idosa, que requer cuidados cada vez mais diferenciados”.

“Espero que sejam tão felizes como eu fui, e sou, nesta instituição há 30 anos”, acrescentou o enfermeiro diretor, realçando o compromisso assumido diariamente: “Estamos aqui por alguém que precisa de nós e fazemos a diferença na vida destas pessoas, todos os dias”, concluiu.

Os 14 novos enfermeiros serão alocados nas áreas da medicina interna, serviço de urgência e áreas cirúrgicas, sendo integrados em equipas já estabelecidas, com a possibilidade de ajustamentos, de acordo com as necessidades dos serviços.

Na cerimónia de receção dos novos enfermeiros estiveram também presentes Paula Lino, enfermeira coordenadora do Departamento de Urgência, Graça Lanhoso, enfermeira-chefe do Serviço de Ortopedia, Carla Nunes, enfermeira gestora do Serviço de Medicina Interna – setor B, Fátima Diogo, enfermeira gestora do Serviço de Medicina Interna – setor C, Tânia Pereira, enfermeira gestora do Serviço de Medicina Interna – setor A e Miguel Neves, enfermeiro responsável pela Consulta Externa e Hospital de Dia do Departamento Médico.