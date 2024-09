NERSANT organiza I Jornadas do Emprego, Qualificação e Empreendedorismo em Santarém

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, promove no próximo dia 22 de outubro, a 1.ª edição das Jornadas do Emprego, Qualificação e Empreendedorismo, uma iniciativa comemorativa dos seus 35 anos que visa explorar e debater questões centrais relacionadas com o emprego, a qualificação profissional e o empreendedorismo na região.

O evento, que combina a realização de palestras e a uma mostra de empresas e empreendedores da região, vai realizar-se entre as 09h30 e as 18h00 no CNEMA – Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, em Santarém, com o patrocínio da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT) e do Instituto Politécnico de Santarém (IPS) e o apoio enquanto media partners do mediotejo.net e do Correio do Ribatejo.

As palestras envolvem a participação de várias entidades de relevo a nível nacional, como a Secretaria de Estado da Economia, a Secretaria de Estado da Educação, a CCDR Alentejo, a CCDR Centro, o Compete, o IAPMEI, o IEFP, o Instituto da Segurança Social, a Startup Portugal, AIP, entre outros, bem como das Comunidades Intermunicipais da região, Institutos Superiores de Educação, e Escolas Profissionais.

Os seminários têm como tema “Economia: Empreendedorismo e Internacionalização”, da parte da manhã, e “Educação: Inovação das PME”, da parte da tarde, estando já confirmada a presença de alguns oradores, nomeadamente o Presidente da AIP, José Eduardo Carvalho, o Vogal Executivo da CCDR Alentejo, Tiago Teotónio Pereira, o Vogal Executivo da CCDR Centro, Jorge Brandão, o Presidente do Instituto da Segurança Social, Octávio Oliveira, o Presidente da CIMT, Manuel Valamatos, bem como o Presidente do Instituto Politécnico de Santarém, João Moutão e o Diretor do ISLA Santarém, Domingos Martinho.

Simultaneamente, o evento conta com uma área de exposição onde empresas associadas da NERSANT e empreendedores incubados na rede de incubadoras da associação – Startup Ribatejo (Alcanena, Ourém, Santarém e Torres Novas) irão apresentar, nos claustros do CNEMA, os seus produtos e serviços, promovendo o networking e a troca de experiências entre empresários e novos empreendedores.

Tratando-se de um evento evocativo dos 35 anos da NERSANT, comemorados em maio, a NERSANT irá entregar, durante o almoço, prémios comemorativos desta efeméride às empresas associadas mais antigas.

A participação nos seminários e no almoço é gratuita, sendo, no entanto, obrigatória inscrição prévia devido ao número limitado de participantes. Para mais informações e inscrições, os interessados podem contactar a Direção de Associativismo da NERSANT através do telefone 249 839 507 ou do e-mail da@nersant.pt.