VOMERA celebra 5º aniversário

A VOMERA celebrou com grande entusiasmo o seu 5º aniversário, no passado dia 30 de agosto, num evento especial que reuniu colaboradores, parceiros, amigos e suas famílias. A comemoração teve lugar no, recentemente inaugurado, Estaleiro Central Joaquim Rato, um marco importante para a empresa e que simboliza o seu crescimento e compromisso com a excelência no setor.



A VOMERA é uma empresa líder no setor Engenharia e Construção Civil reconhecida pela sua dedicação à inovação, qualidade e satisfação do cliente. Ao longo dos últimos cinco anos, a empresa tem vindo a consolidar a sua posição no mercado, contando com uma equipa dedicada e uma rede de parceiros estratégicos que impulsionam o seu sucesso.

O evento foi marcado por um animado arraial, onde os convidados tiveram a oportunidade de desfrutar de uma noite repleta de música, diversão e boa disposição. A banda “Tens C’Ouvir” proporcionou a banda sonora da festa, com uma atuação que animou todos os presentes. Para os mais pequenos, foram organizadas diversas atividades e entretenimento, garantindo que todos, independentemente da idade, pudessem celebrar este momento único.



O diretor geral da VOMERA, Sérgio Santos, proferiu um discurso emotivo onde destacou os desafios superados ao longo dos últimos cinco anos, o esforço contínuo dos colaboradores e a importância das parcerias estratégicas que têm sido fundamentais para o sucesso da empresa.

Sérgio Santos sublinhou também o papel central que o novo Estaleiro Central Joaquim Rato irá desempenhar no futuro da VOMERA, reforçando a capacidade da empresa em responder às exigências do mercado com ainda mais eficiência e inovação. Este evento representou não apenas uma celebração do passado e das conquistas já alcançadas, mas também um olhar confiante para o futuro, onde a VOMERA se posiciona para continuar a crescer e a liderar no seu setor.



A VOMERA agradece a todos os que se juntaram a nós nesta ocasião especial e reitera o seu compromisso em manter-se como uma referência de qualidade e inovação.