Festival de Fanzines e Banda Desenhada de Alpiarça promove arte e criatividade 

A Câmara Municipal de Alpiarça, em parceria com a prestigiada “Associação Tentáculo”, anunciam a realização da 2ª Edição do Festival de Fanzines e Banda Desenhada de Alpiarça, que ocorrerá nos dias 20, 21 e 22 de setembro de 2024. O evento decorrerá em três locais emblemáticos e culturais da vila: a Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça, o Mercado Municipal e a Biblioteca Municipal, com o epicentro das atividades no Mercado Municipal.

Este Festival, que na sua primeira edição, em setembro de 2023, foi considerado um sucesso, visa dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo projeto da Fanzineteca da Biblioteca Municipal de Alpiarça, promovendo uma oferta cultural e artística diferenciadora para a região do Ribatejo e para a comunidade local, com foco especial para os amantes da banda desenhada e dos fanzines.

Inauguração e Destaques

A abertura oficial do Festival está marcada para o dia 20 de setembro de 2024, às 21h00, com a inauguração de uma exposição coletiva dedicada à Liberdade, que contará com trabalhos de autores de renome como André Mateus, António Coelho, António Martins, Daniel Maia, Filipe Duarte, João Paulo Cotrim, Jorge Rodrigues, José Bandeira, Maria João Claré, Mário André, Miguel Rocha, Nuno Saraiva, Patrícia Costa, Susana Resende, Yves Darbos. Será apresentada ainda, uma mostra de fanzines da Fanzineteca de Aveiro, dirigida por Miguel Correia.

O ponto alto do dia inaugural está marcado para as 22h00, onde o público poderá desfrutar de um memorável concerto do projeto musical de Rogério Charraz – “O Coreto”, um disco conceptual, com músicas o próprio autor, letras de José Fialho Gouveia, e produção de Luisa Sobral. São 13 canções que viajam entre a música portuguesa urbana e as suas raízes mais tradicionais, e que nos levam a conhecer a história de amor do citadino Sebastião e da aldeã Ana. Este espetáculo, inspirado nos coretos que outrora desempenhavam um papel central na vida cultural das cidades e aldeias portuguesas, contará com a participação especial do Coro Polifónico de Alpiarça – SFA.

Atividades Diversificadas

O Festival promete uma programação rica e variada, com destaque para a várias atividades de oficinas criativas. No dia 20 de setembro, Marc Parchow, cartoonista, editor da banda desenhada “Qual Albatroz” e colaborador em artigos de notícias de humor da ACAP – “Agreement on the Conservation of Albatrosses and Petrels”, irá orientar a “Oficina do Diário Gráfico ao Fanzine”. Já no dia 21, os amantes da banda desenhada poderão participar numa “Oficina de BD” com Joana Afonso, artista distinguida com múltiplos prémios, entre os quais o de Melhor Álbum Português, no Amadora BD, com “O Baile”. Nesse mesmo dia, Fernando Madeira (Phermad), da “Terminal Studios – Núcleo de Banda desenhada e Animação do Algarve”, conduzirá a “Oficina Heróis e Vilões”. No último dia, haverá lugar a uma sessão de Jogos de Tabuleiro, dinamizado pela Biblioteca Municipal, aberto a todos visitantes deste festival.

Concurso de Banda Desenhada “Alzine – Fanzine de Alpiarça”

Em paralelo com o evento, decorreu até ao final do mês de julho o Concurso de Banda Desenhada “Alzine – Fanzine de Alpiarça”, uma iniciativa que visou estimular a criatividade e a partilha de histórias entre os jovens de todo o território nacional, com idade máxima de 18 anos. O concurso desafiou os participantes a criar uma história em duas ou quatro páginas, utilizando a linguagem da banda desenhada. Encorajou-se os jovens a aplicar várias técnicas artísticas, tanto analógicas como digitais, desenho, fotografia, pintura ou colagem. O tema escolhido para esta edição foi “LIBERDADE”. Os trabalhos serão apresentados no dia 21, no mercado municipal, seguindo-se a revelação dos vencedores do concurso e respetiva entrega de prémios.

Mercado do Livro e Bancas de Artistas

Nos dias 21 e 22, irá realizar-se uma Feira do Livro, no Mercado Municipal, onde estarão presentes as Editoras Associação Tentáculo, Chili com Carne e Escorpião Azul, acompanhadas de vários artistas e autores com banca própria, destacando-se a banca dos retratos desenhados pelo Artista Pedro N, que irá estar a realizar ilustrações gratuitas, sob requisição de senha.

Mesa Redonda e Sessão de Apresentações

Sábado à tarde, no âmbito da criação de uma rede de bedetecas e fanzinetecas, Miguel Correia, responsável pela Fanzineteca de Aveiro, irá organizar a Mesa redonda: Rede Portuguesa de Bibliotecas Especializadas (na sua 2ª edição), com a participação de representantes de várias fanzinetecas e bedetecas de todo o país, entre os convidados teremos a presença de Pacheco Pereira (Arquivo Ephemera), Ogata Tetsuo (Fanzineteca de Coimbra), Sérgio Santos e Marco Fraga da Silva (Bedeteca digital H-Alt), Mário André e Rui Gaspar (Fanzineteca de Alpiarça), Paulo Monteiro (Bedeteca de Beja), Carla Gonçalves (Biblioteca das Caldas da Rainha) e Marcos Farrajota (Bedeteca de Lisboa). Seguir-se-á outro dos pontos mais altos do evento, as apresentações de Livros/fanzines, que decorrerão no Mercado Municipal, destacando-se o “Alzine – Fanzine de Alpiarça”; o “AmonGuse – Fanzine do coletivo de jovens de Alpiarça intitulado “Tribarte” e o mais recente livro da Série “O Quaresma, o Decifrador – A Morte de Dom João”, do autor alpiarcense Mário André.

Encerramento Festivo

No sábado à noite, dia 22 e último dia do Festival, encerrará com um concerto do projeto musical “Malta de Alpiarça”, com músicos locais, que irão animar o público com um reportório de covers bem conhecidos dos amantes da música dos anos 80/90. Este último dia será também dedicado a Exposições informais, montadas pelos autores que estarão presentes na feira do Livro no Mercado Municipal, podendo também serem visitadas, todas as exposições patentes e a decorrer na Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça e na Biblioteca Municipal.

Este Festival promete atrair entusiastas de banda desenhada e fanzines de todo o país, proporcionando uma experiência envolvente e única com autores e artistas de renome, consolidando-se como um evento de referência na região do Ribatejo. Não perca a oportunidade de participar num fim de semana repleto de arte e cultura!

Transporte GRATUITO para o dia 21 de setembro

Quem pretender visitar o Festival pode fazê-lo de forma mais económica e ecológica a Câmara Municipal de Alpiarça disponibilizará transporte gratuito da Estação de Caminho de Ferro de Santarém até Alpiarça e vice-versa, no dia 21 de setembro, sábado (consultar os horários disponíveis no link oficial do evento).