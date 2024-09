Artur Freire vence Torneio 18.º aniversário do Ténis Almeirim

Artur Correia Freire venceu o Torneio 18.º aniversário da Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim frente ao irmão, Gaspar Correia Freire, ambos atletas “da casa”. Em Sub12, Ziyu Fu ganhou em singulares e em pares.

No escalão de Sub16, Artur Freire venceu na final Gaspar Freire pelos parciais de 6/2 e 6/3, confirmando ambos o estatuto de 1º e 2º cabeça de série do torneio.

Ainda de Almeirim, Ravi Silva cedeu na ronda inaugural frente a Pedro Teves, do RSC Leiria, por duplo 6/0 e Rui Tavares ficou pelo caminho nos quartos de final frente a Pedro Melo Santos, do Vanicelos TC, por 6/2 e 6/4.

No escalão de Sub12, em femininos, Benedita Nabuco, do AHEAD CT, venceu na final Filipa Antão, do Carcavelos Ténis por 4/0 e 4/1, curiosamente o mesmo resultado que se registou na fase de grupos.

Em masculinos, Ziyu Fu, do CT Jamor, dominou em singulares e pares. Em singulares, venceu na final João Francisco Santos, do Riba Clube, por 4/0 e 4/1. Em pares, ao lado do adversário que derrotou na final, venceram Pedro Rodrigues (CT Paço do Lumiar) e Sebastião Almeida (Ace Team), por duplo 4/0.

O Torneio 18º Aniversário promovido pela Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim decorreu entre os dias 14 e 15 de setembro e integrou o calendário oficial da Federação Portuguesa de Ténis como torneio de nível C nos escalões de Sub12 e Sub16.

Foram diretor de prova, Miguel Viterbo Dias e juiz-árbitro, Paulo Riachos, num torneio que contou com a participação de 32 atletas oriundos de todo o país.