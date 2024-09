Escola Básica e Secundária da Chamusca requalificada num investimento superior a seis milhões de euros

A Câmara Municipal da Chamusca visitou, na quarta-feira, 11 de setembro, à segunda fase da obra de requalificação da Escola Básica e Secundária da Chamusca, num compromisso claro da autarquia com a área da Educação, de desenvolvimento e futuro da comunidade.

A visita marcou o arranque do ano letivo 2024/2025, que começou oficialmente na sexta-feira, 13 de setembro, e um novo capítulo na Escola Sede do Concelho. Esta fase contemplou a requalificação dos blocos A e C, que oferecem agora um ambiente moderno e inovador, essencial para o desenvolvimento de novas formas de ensino e aprendizagem.

A ação teve início com as intervenções do presidente da Câmara Municipal da Chamusca, Paulo Queimado, do diretor do Agrupamento de Escolas da Chamusca, António Gouveia e do delegado regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo, Pedro Florêncio. Após as intervenções, seguiu-se uma visita aos renovados blocos A e C.

Durante a tarde, a escola abriu as portas a toda a comunidade, permitindo visitar as novas instalações. Esta iniciativa proporcionou à comunidade uma oportunidade para conhecer as melhorias realizadas e reforçou a importância da educação e da modernização das infraestruturas escolares na Chamusca.

O Bloco A onde se situam a secretaria, sala de professores, sala de diretores de turma, gabinetes de atendimento, gabinetes da direção e sala de reuniões, integra também duas salas de informática, um laboratório de aprendizagens inovadoras e criativas e a biblioteca escolar. O Bloco C com salas de aula (1º andar), refeitório, papelaria/reprografia, cafetaria e sala de convívio (rés-do-chão) foi concebido para proporcionar um ambiente funcional e acolhedor para toda a comunidade escolar.

Faltam ainda terminar os trabalhos no Auditório, que deverão ficar concluídos em breve e a reabilitação do Bloco D, que já teve início com as demolições interiores.

Com a conclusão prevista para o primeiro quadrimestre de 2025, a Escola Sede da Chamusca ficará equipada com 20 salas de aulas, cinco salas de desenho e espaços especializados para as artes visuais e plásticas, três laboratórios, três salas de tecnologia de informação e comunicação, 10 salas de trabalho para docentes e uma Biblioteca Escolar, reforçando o compromisso com um ensino de qualidade e adaptado às exigências atuais.

A Requalificação da Escola Básica e Secundária da Chamusca contempla um investimento superior a 6M€, dos quais 1,170 milhões de euros financiados ao abrigo do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), PT2020, e 3,981M€ do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), sendo 83,36% das obras financiadas por fundos comunitários europeus e os restantes 16,64% suportados pelos cofres do Município (1.027M€).

Esta obra, fundamental para o concelho da Chamusca, tem como objetivo criar melhores condições de ensino, a par da preocupação com a eficácia energética e sustentabilidade dos edifícios, que vão permitir melhorar o conforto dos alunos, dos docentes e não docentes, com particular destaque para as condições hidrotérmicas, acústicas, qualidade do ar, segurança e acessibilidade.

Refira-se, que a requalificação da escola sede da Chamusca culmina uma década de intervenções nas infraestruturas escolares do concelho, desde o ensino pré-escolar ao primeiro ciclo, num investimento global de cerca de 11 milhões de euros. Entre estas obras, destaca-se o Centro Escolar, inaugurado em 2019, considerado um dos melhores centros educativos do país e um exemplo de excelência na infraestrutura educacional.