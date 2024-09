Temperaturas descem e chuva regressa ao concelho de Almeirim

As temperaturas amenas e a chuva estão de regresso ao concelho de Almeirim, já a partir da tarde desta terça-feira, dia 24 de setembro, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

As previsões do IPMA apontam para a ocorrência de chuva entre as 15h00 e as 18h00 de hoje, mantendo-se a previsão de chuva/aguaceiros até à próxima quinta-feira, dia 26. Nestes três dias, as temperaturas máximas previstas vão rondar os 25º e os 26º Celsius. Já as mínimas vão variar entre os 14º e os 20º Celsius.

No final do mês de setembro e início de outubro a previsão de tempo nublado ou pouco nublado, com as temperaturas máximas a fixarem-se entre os 27º e os 29º Celsius e as mínimas entre os 11º e os 14º Celsius.

O vento vai soprar moderado de sudoeste, com variação a fraco ao longo da semana.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) lançou um alerta, onde destaca a importância de comportamentos adequados para minimizar o impacto de episódios típicos das estações de transição, como chuvas intensas, especialmente em áreas vulneráveis e afetadas por incêndios rurais.

Entre as medidas preventivas recomendadas estão a desobstrução de sistemas de escoamento: Garantir a limpeza de sistemas de escoamento de águas pluviais, removendo inertes e objetos que possam bloquear o fluxo de água. Fixação de estruturas soltas: Assegurar que andaimes, placards e outras estruturas suspensas estão bem fixadas. Cuidado em áreas arborizadas: Prestar atenção à possibilidade de queda de ramos e árvores devido a ventos fortes. Condução defensiva: Reduzir a velocidade, estar atento à formação de lençóis de água nas vias e adotar uma condução defensiva. Evitar zonas inundadas: Não atravessar áreas inundadas para evitar acidentes com pessoas ou viaturas. Seguir informações meteorológicas e da Proteção Civil: Manter-se informado sobre as condições meteorológicas e seguir as indicações das autoridades competentes.

Essas medidas visam reduzir os riscos de inundações, cheias, deslizamentos, contaminações de água e acidentes, protegendo a população.