Inauguração e festa a assinalar os 20 anos do Núcleo do Ribatejo Alzheimer Portugal

No Dia Mundial da Doença de Alzheimer, o Núcleo do Ribatejo da Alzheimer, sediado em Almeirim, assinalou os seus vinte anos de existência com uma festa de confraternização e a inauguração das salas remodeladas através de um projeto de apoio do Rotary Club de Almeirim, no dia 21 de setembro.



De manhã, estiveram presentes nesta cerimónia de inauguração, e numa visita pelas instalações, a Diretora Geral da Alzheimer Portugal, Isabel Ribeiro, ex-governador do Rotary do Distrito 1960, David Valente, o presidente do Rotary Club de Almeirim, José Alberto Garrido, ex-presidente Arnaldo Xarim, que iniciou este projeto de apoio no ano rotário de 2023/2024. Filipa Gomes, coordenadora deste Núcleo referiu a importância deste apoio para garantir o bem- estar dos utentes e seus cuidadores.





O apoio do Rotary Club de Almeirim incidiu no melhoramento das salas e em equipamento. Lembrar ainda que o Rotary Club de Almeirim organizou em março último um concerto solidário, com Débora D’Oliveira e Carapaus e Lebres de Março, cujas receitas reverteram para a Alzheimer Portugal.





O trabalho da equipa do Núcleo vai muito além das consultas e terapias no edifício sede, já que se desloca uma vez por mês aos municípios do distrito aderentes a este programa . A associação desempenha ainda o seu trabalho junto das famílias dos doentes e seus cuidadores. Têm ainda o programa de apoio nacional social – Plano Incontinência e o programa de sensibilização junto das escolas contra o estigma da pessoa com demência – Kelembra, esqueceu. Com especial atenção para os direitos das pessoas com demência, o Núcleo tem alargado a sua iniciativa à formação nos centros e nas IPSS’s para a erradicação do uso de medidas de contingência, como as amarras ou a sedação.



Seguiu-se um almoço na Quinta da Feteira com atuações de António Pinto Basto e das crianças da Escola de Folclore de Almeirim. Um evento que teve Henrique Garcia, jornalista e apresentador de Informação da RTP e TVI.



Durante o almoço foram homenageadas Filipa Gomes, pelo seu trabalho ao longo dos 20 anos de Núcleo e pela sua determinação na luta pela dignificação da pessoa com demência, e Diana Fernandes, um dos mais antigos elementos da equipa, muito acarinhado por doentes, familiares e colegas e que encerra assim um ciclo de vida.

O evento terminou com o tradicional bolo de aniversário e brinde. De salientar entre os convivas, doentes, familiares, cuidadores, amigos, a presença na festa da Diretora Geral da Alzheimer Portugal, Isabel Ribeiro, Cristina Martins, técnica da Segurança Social de Santarém, presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, Joaquim Catalão, presidente da Junta de Freguesia de Almeirim, João Apolinário, presidente da junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim e de vereadores dos executivos do Entroncamento e de Rio Maior.