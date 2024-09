Afición, o toiro, o cavalo e a festa brava marcam a 10ª edição da Festa Taurina “Eh! Toiro”

A Chamusca recebe de 4 a 6 de outubro a 10ª edição da Festa Taurina “Eh! Toiro”, um tributo que visa enaltecer a tradição e a cultura tauromáquica de um concelho considerado “O Coração do Ribatejo”, onde a afición, o toiro, o cavalo e a festa brava ocupam um lugar de destaque.

Este ano, a festa vai decorrer na zona da Horta das Freiras numa organização do Município da Chamusca, com a colaboração da Associação Eh! Toiro.

O programa inclui diversas atividades taurinas, entre as quais encierros, largada de toiros, demonstrações de toureio a pé, demonstrações de pegas ou maneio de gado bravo.

Do cartaz destaque para a Corrida de Toiros, que celebra o 50º aniversário do Grupo de Forcados Amadores da Chamusca, no dia 5 de outubro, às 17h00, na centenária Praça de Toiros da Chamusca, numa organização da empresa Toiro com Arte.

Em praça vão estar os cavaleiros Rui Salvador, Luís Rouxinol, Duarte Pinto, António Prates, António Telles Filho e Vasco Veiga. A pegar estarão antigos e atuais elementos do Grupo de Forcados Amadores da Chamusca que pegarão em solitário seis toiros a concurso das Ganadarias – Murteira Grave, Vasconcellos, Vinhas, Fernandes de Castro, Passanha e São Marcos.

No cartaz musical, destaque para os espetáculos de Noninho (04 de outubro, sexta-feira), Baila Maria (05 de outubro, sábado), Sevilhanas Luna Flamenca, Rancho Folclórico e Etnográfico do Pinheiro Grande, o Trio Pica-Cebolas e a Fiesta Lusa (06 de outubro). A festa continua pela noite dentro com a presença de Marco Delgado e DJ L_Barral, respetivamente 04 e 05 de outubro a partir da 00h15.

Durante três dias de Festa Brava não vai faltar alegria, convívio e sobretudo afición, numa afirmação de tradição e cultura taurina.