Festival Nacional de Gastronomia apresenta novidades na 43ª edição do certame

A 43.ª edição do Festival Nacional de Gastronomia de Santarém, o maior e mais emblemático festival gastronómico do país, terá lugar de 17 a 27 de outubro, na Casa do Campino, em Santarém.

Apresentada no dia 1 de outubro, no Chefs Agency Studio, em Lisboa, sob o mote “Tradição com Sabor a Futuro”, esta edição convida o público a Descobrir Santarém enquanto prova Portugal, celebrando a rica diversidade da gastronomia nacional, onde tradição e inovação se encontram à mesa. Reconhecido como o evento gastronómico de maior representatividade nacional, o festival continua a afirmar-se como o ponto de encontro por excelência para os amantes da cozinha tradicional portuguesa, ao unir diferentes regiões do país e enaltecer o património culinário de norte a sul.

A cerimónia de abertura, no dia 17 de outubro, contará com a presença do presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, do chef Rodrigo Castelo, embaixador para a gastronomia de Santarém, e dos parceiros que apoiam este evento tão relevante para a valorização da cozinha tradicional portuguesa. A inauguração do festival incluirá também a entrega do Prémio Armando Fernandes, uma distinção da Academia Portuguesa de Gastronomia, que homenageia o escritor e promove obras dedicadas à culinária tradicional e ao património gastronómico português.

“Sob o mote ‘Tradição com sabor a futuro’, a Casa do Campino recebe mais uma edição do Festival Nacional de Gastronomia de Santarém, o evento gastronómico mais antigo de Portugal já consolidado na oferta turística de Santarém, do Ribatejo e do país. Este festival projeta o município como a capital nacional da gastronomia, convidando o país inteiro a descobrir Santarém enquanto prova Portugal.”, afirma João Teixeira Leite, presidente do Município de Santarém.

Este ano, uma das grandes novidades é o Troféu Portugal, que decorre na Praça dos Sabores, reunindo oito chefs de diferentes regiões, desafiados a valorizar os ingredientes locais em receitas inovadoras. O concurso promovido por Paulo Amado, das Edições do Gosto, e com o apoio das cozinhas TEKA, decorrerá faseadamente entre os dias 21 a 24 outubro (segunda a quinta-feira): quartos de final, dia 21, das 12h às 15 e das 16h às 19h; semi-finais, dia 22 das 16h às 19h; final, dia 23 das 15h às 18h e, no dia 24, a cerimónia entrega de prémios será pelas 19h. Na sexta-feira, dia 25, o evento contará também com um grande momento de competição, com as gravações do programa MasterChef.

Com a curadoria do chef Rodrigo Castelo, nos dias 26 e 27, fim de semana, a Praça MAKRO vai ser palco de sabores protagonizados pelos chefs Lídia Brás, do restaurante Stramontana, em Vila Nova de Gaia, Hugo Freitas, do Solar dos Presuntos, em Lisboa, e pelo chef Louis Anjos, do restaurante Al Sud Palmares (uma estrela Michelin), do Algarve, tendo assim uma mostra de norte a sul. Nestes momentos gastronómicos, os chefs irão preparar uma entrada, um prato e uma sobremesa, em doses de degustação, que serão servidas às 40 pessoas inscritas para o efeito.

Este festival valoriza não só a valiosa herança culinária da cidade, mas também o seu imenso potencial turístico. Santarém, além de ser uma referência gastronómica, oferece uma vasta gama de atrações culturais e naturais, beneficiando da sua localização estratégica. Esta proximidade à capital, e o eixo norte-sul em que se encontra, fazem da cidade o cenário ideal para a celebração da gastronomia nacional, atraindo visitantes de todo o país e do estrangeiro.

“É para nós um orgulho ter o chef Rodrigo Castelo neste projeto ambicioso de, a cada ano, continuar a promover o Ribatejo, os seus produtos, as suas tradições, e a sua oferta turística, para o que muito veio contribuir a distinção do restaurante do nosso embaixador, o Ó Balcão, pelo Guia Michelin, que este ano foi galardoado com uma ´estrela Michelin´, e uma ‘estrela verde’, que destacou internacionalmente o extraordinário trabalho do chef no campo da sustentabilidade.”, acrescente João Teixeira Leite.

Numa reorganização geral do espaço da Casa do Campino, para melhor acolher os visitantes, e maximizar a sua experiência, o Salão Nobre, no primeiro piso, será inteiramente dedicado aos vinhos de todas as regiões do país, e dinamizado pela Associação dos Municípios Portugueses do Vinhos (AMPV). Aqui haverá dias especiais por região, com demonstrações enogastronómicas, para potenciar a harmonização e dar a conhecer o melhor de Portugal, destacando as várias regiões produtoras de vinho.

No espaço entre as Cavalariças, passará a estar a área dedicada aos fumeiros, onde os produtos tradicionais defumados da gastronomia portuguesa estarão em exposição. Esta é uma ótima oportunidade para conhecer e saborear alguns dos melhores enchidos do país, valorizando a arte ancestral do fumeiro. Como habitualmente, a mostra de artesanato estará nos claustros, oferecendo a oportunidade de apreciar e adquirir produtos artesanais que refletem a diferenciada cultura local.

“Com a reorganização do espaço, o festival volta a aliar tradição à modernidade, refletindo a capacidade da gastronomia de se reinventar e de atrair novas gerações. A qualidade do evento é reforçada também pelo grande envolvimento dos restaurantes e chefs de Santarém, tornando a cidade um verdadeiro destino gastronómico. Agradecemos a todos os parceiros que têm contribuído para o sucesso desta iniciativa.”, reforça o autarca.

Além da tradicional zona de restauração, que nesta edição terá 12 restaurantes representando diversas regiões do país, como o Académico (Bragança), Do Dia p’ra Noite (Santa Cruz – Madeira), O Lampião (Évora), Aleluia (Nazaré), O Costa (Vila Real), Tentações da Montanha (Boticas), Torres (Vila Verde), Temudus (Coimbra), José do Rego (Açores), Casa Caetano (Arouca), Carnealentejana (Lisboa) e o Mosteiro do Leitão (Batalha). Diariamente, a par dos restaurantes, o festival convida a provar a melhor doçaria, os vinhos, os fumeiros, entre outras iguarias, além da mostra de artesanato e showcookings. O café Delta volta a marcar presença, com quiosques disponíveis em várias zonas do recinto. Durante todo o festival, com o apoio da Super Bock, haverá muita animação com música ao vivo.

A Tenda Repsol será ampliada, proporcionando um novo espaço para a Praça Confagri, reservada aos produtos agrícolas nacionais de origem cooperativa, além de uma renovada zona de convívio, mais confortável, com varanda, bares, palco com programação musical e expositores ligados aos setores do turismo e da gastronomia. Na Tenda Repsol é possível também assistir a diversas demonstrações da Escola Profissional do Vale do Tejo (EPVT), e showcookings, aos sábados, conduzidos por chefs nacionais de renome, que partilharão a sua experiência e técnicas culinárias com os visitantes. Outra inovação é a criação do Jardim de Inverno, uma área lounge proporcionada pela Leroy Merlin, que mais uma vez se junta ao evento, e que promete ser um ponto de encontro informal e descontraído. Com acesso através deste, a área exterior terá um espaço dedicado a street food.

O Festival Nacional de Gastronomia de Santarém decorre de 17 a 27 de outubro, funcionando diariamente das 12h00 às 24h00, com a zona lounge aberta até às 02h00 às sextas e sábados. No dia de encerramento, 27 de outubro, o evento estará disponível das 12h00 às 19h00. O preço da entrada será de 2,50€, sendo gratuita durante os dias de semana até às 18h00.

Na 43ª edição, o Festival Nacional de Gastronomia de Santarém reafirma-se como o maior evento gastronómico de Portugal, uma celebração única da diversidade e riqueza gastronómica do nosso país, onde tradição e modernidade se cruzam, proporcionando uma experiência imperdível para todos os que visitam a cidade.