João Silva “Papagaio” vai a sepultar esta quinta-feira em Almeirim

João Carlos Novais da Silva, conhecido por Papagaio, vai a sepultar esta quinta-feira, dia 3 de outubro, pelas 11h30, no cemitério de Almeirim.

O corpo do pintor de construção civil vai estar em câmara ardente a partir das 9h30, na Casa Mortuária de Almeirim. As cerimónias fúnebres realizam-se pelas 11h30, na capela do Cemitério, seguindo o corpo a sepultar no Cemitério de Almeirim.

Recorde-se que o pintor de construção civil, morreu esta sexta-feira, dia 27 de setembro, vítima de ataque cardíaco, aos 55 anos de idade, no Hospital de Santarém.

Papagaio ainda foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários de Almeirim, mas o óbito viria a ser declarado nas urgências da unidade hospitalar.

João Silva “Papagaio” era um empresário de pintura e restauro de habitações, muito conhecido no meio almeirinense. Papagaio tinha historial de doença cardíaca.