NERSANT alarga oferta de cursos gratuitos a empregados e desempregados

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém viu aprovada a sua candidatura à Formação Modular Certificada, apresentando agora o catálogo de ações de formação gratuitas para empregados e desempregados.

Com esta aprovação, a associação alarga a oferta de cursos gratuitos à comunidade, que até agora estava restrita a ações na área digital e exclusivamente para colaboradores de empresas. As inscrições nas diversas ações de formação já estão abertas.

A Formação Modular Certificada é direcionada a empregados e desempregados com idade superior a 18 anos, tendo este programa como objetivo principal promover a aprendizagem ao longo da vida, oferecendo oportunidades flexíveis para a melhoria de competências e requalificação em áreas essenciais como o empreendedorismo e o digital.

Esta iniciativa visa antecipar e responder às novas exigências do mercado de trabalho, facilitar as transições de carreira e fomentar a mobilidade profissional. O projeto é uma excelente oportunidade para quem deseja adquirir novas competências ou atualizar-se face às rápidas transformações no mercado.

O catálogo de ações de formação já está disponível para consulta e inscrição no portal da NERSANT, onde se encontram detalhadas as informações sobre os destinatários e os benefícios proporcionados aos formandos. Para mais informações e inscrições, os interessados podem aceder à medida em https://www.nersant.pt/academia/formacao-financiada/formacao-modular-certificada/.

As datas de início serão anunciadas brevemente. De referir que a Formação Modular Certificada é uma medida financiada pela União Europeia no âmbito do programa Pessoas 2030, do Portugal 2030.