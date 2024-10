Greve encerra maioria das escolas no concelho de Almeirim

A maioria das escolas do concelho de Almeirim estão encerradas devido à greve nacional dos trabalhadores não docentes, convocada pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS).

No Agrupamento de Escolas de Almeirim estão encerradas a Escola Secundária Marquesa de Alorna, Escola EB 2,3 Febo Moniz, Escola Primária Moinho de Vento, Escola Primária dos Charcos, o Jardim de Infância de Benfica do Ribatejo e uma sala do Jardim de Infância nº3, sendo que as restantes se encontram abertas.

Já no Agrupamento de Escolas Salgueiro Maia – Fazendas de Almeirim, encontram-se fechadas apenas está encerrado o Centro Escolar de Fazendas de Almeirim, que, em princípio, apenas abre para um sala do pré-escolar ao final desta manhã.

Nesta greve, convocada pela FNSTFPS, os trabalhadores não docentes exigem a criação de carreiras especiais, aumentos salariais e melhores condições de trabalho. O fim da precariedade e um reverso no processo de municipalização fazem também parte da luta destes trabalhadores.