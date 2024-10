Almeirim vai ter mais ruas com vias para peões e bicicletas

A Câmara Municipal de Almeirim, através do presidente Pedro Ribeiro, reuniu com as Águas do Ribatejo para delinear ea próxima intervenção nas Ruas do Bairro da Troia.



“Assim ficou definido quem em novembro lançamos em conjunto concurso publico para mais um conjunto de ruas Moçambique até à rua do Pinhal, desde o cruzamento da Rua Alfredo Godinho até à rua Padre Antonio Vieira, rua Angola desde a Rua Moçambique até à Rua India Portuguesa, rua Timor desde a Rua Moçambique até à rua Macau, rua Macau desde a Rua Açores até à Rua do Pinhal”, explica Pedro Ribeiro.



A velocidade máxima nestas ruas será de 20 km/h e que os veículos perdem prioridade para os peões.



A intervenção na rua Padre António Viera ficará com velocidade máxima também de 30 Km/h.



“As fases seguintes vão ser depois a que vai fechar todas as ruas entre a Rua do Pinhal e o parque das Tílias, a Rua do Pinhal até à Condessa da Junqueira. Posteriormente será a vez de outras zonas da Cidade onde existem ruas de pedras. O modelo está adotado e resulta, pela experiencia que se fez na Rua Açores”, conclui o autarca.