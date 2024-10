Visitas guiadas recordam o comércio tradicional de Santarém

O centro histórico de Santarém vai ser o palco de diversas visitas guiadas nos próximos meses no âmbito da exposição de rua, ‘Vamos Ver As Montras’, que se encontra patente em algumas montras de antigas lojas, atualmente desocupadas, onde foram colocadas telas ilustradas com muitas imagens, projetos de arquitetura ou velhos anúncios e artigos de Imprensa.

Orientadas pelo historiador José Raimundo Noras, o autor desta investigação sobre a história do antigo comércio tradicional escalabitano, as visitas realizam-se sempre nas manhãs de sábado, a partir das 10h00, com o ponto de encontro no Largo Padre Chiquito, junto de Palácio de Landal, no n.º 125 da Rua Serpa Pinto. A próxima visita terá lugar já este sábado, 19 de outubro, segue-se uma outra a 23 de novembro, e, finalmente, a despedida acontece a 21 de dezembro.

A mostra ‘Vamos Ver As Montras’ propõe uma viagem pela história do comércio local e recorda uma cidade desaparecida, mas ainda muito viva na memória dos escalabitanos.

Os interessados podem remeter inscrições para acompanhar estas visitas guiadas através do formulário que se encontra em https://forms.gle/DF22TaRqSpdJiXyU7. ou através do endereço de correio eletrónico, jose.noras@cm-santarem.pt.