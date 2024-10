Rotary Club de Almeirim distingue alunos

Decorreu no passado dia 23 de outubro, pelas 18h, na Igreja do Divino Espírito Santo, em Almeirim, a entrega a alunos dos concelhos de Almeirim e Alpiarça de bolsas de estudo e dos prémios de Aluno Melhor Companheiro pelo Rotary Club de Almeirim.

No seu quarto ano consecutivo, a Festa da Juventude, iniciativa do Rotary Club de Almeirim que visa incentivar a qualificação e o espírito de companheirismo na comunidade discente, entregou este ano sete bolsas a alunos do concelho, que frequentam já o ensino superior, no valor total de 5250 euros. Para este apoio o Rotary Club de Almeirim teve como parceiros as empresas Borrego e Leonor, Agriloja, Futureview, Farmácia Mendonça, Almeida & Ca e Head Solutions e o município de Almeirim que cedeu o espaço para a realização do evento.

Atribuiu ainda os prémios de Aluno Melhor Companheiro, um galardão, como referiu o presidente do Rotary Club de Almeirim – José Alberto Garrido no seu discurso de apresentação, de valor simbólico para o movimento rotário já que tem por objetivo incentivar boas práticas de relacionamento entre os jovens no seu ambiente escolar. Os alunos foram selecionados pela comunidade escolar de cada agrupamento dos concelhos de Almeirim e Alpiarça – Francisco Anunciação do 9ºI , do Agrupamento de Escolas de Almeirim: Maria Madalena Brito Fernandes do 8ºA do Agrupamento de Escolas José Relvas e Maria Madalena Simões do 8º ano do Agrupamento de Escolas Salgueiro Maia (Fazendas de Almeirim).

Uma sessão protocolar que contou com a saudação das bandeiras pela presidente do Interact Raquel Pereira, responsável pela Comissão da Juventude do Rotary Club de Almeirim, Cristina Barreira, presidente do Rotary Club de Almeirim, José Alberto Garrido, presidente da autarquia, Pedro Ribeiro e presidente do Rotary Club de Santarém, Margarida Barbosa. O protocolo esteve a cargo de Filipe Teixeira e apresentação do evento de Cristina Barreira.

Além dos familiares e amigos dos bolseiros e jovens galardoados, marcaram presença, o presidente da autarquia, Pedro Ribeiro, a vereadora Emília Moreira, o presidente da Junta de Freguesia , Joaquim Catalão, diretores e representantes dos Agrupamentos escolares dos concelhos de Almeirim e Alpiarça e professores dos alunos. De salientar ainda, a presença da presidente do Rotary Club de Santarém, Margarida Barbosa e do presidente do Rotary Club do Entroncamento, Eduardo Oliveira.

As “Escolas Velhas” regressaram, por momentos, à sua função educativa, desta vez, para lembrar que, a par da formação, é preciso educar os jovens no sentido da inclusão e da integração na comunidade – como referiu Pedro Ribeiro, matéria que, pelos depoimentos dos professores, estes três jovens têm aprovação garantida. E que continuem a ser um exemplo.