“É gratificante ver o impacto que a HostStar está a ter”

João Bernardo Silva é um jovem de Almeirim que decidiu arriscar e criou uma empresa na área da informática. A ideia é ajudar todos, mas mais as empresas que ainda não têm uma presença online ou que desejam melhorar o seu site atual.

De onde vem o gosto pela informática?

O meu gosto pela informática começou desde muito cedo. Sempre fui fascinado pela tecnologia e pela forma como os computadores podiam ser usados para resolver problemas, criar coisas novas e conectar pessoas. Essa curiosidade fez com que eu explorasse diferentes áreas da tecnologia e, ao longo do tempo, fui ganhando cada vez mais conhecimento e interesse por este setor.

Quando teve o primeiro computador?

Eu tive o meu primeiro computador aos cinco anos. Lembro-me de ter gostado muito da surpresa e de, rapidamente, aprender a explorar todas as suas funcionalidades. Isso abriu-me as portas para o mundo da tecnologia, e desde então, nunca mais parei de querer aprender mais.

Quando era mais novo, usava o PC mais para jogar?

Sim, como muitos jovens, eu usava bastante o computador para jogar quando era mais novo. Jogos sempre foram uma forma divertida de explorar o potencial do computador e, claro, de me distrair. No entanto, essa experiência com jogos também despertou a minha curiosidade para aprender como as coisas funcionavam “por trás das cenas”, o que acabou por me levar a descobrir mais sobre o desenvolvimento e a criação de conteúdos digitais.

Quando é que percebeu que podia ser um modo de vida?

Percebi que podia transformar esta paixão por tecnologia num modo de vida quando comecei a ajudar pessoas e negócios com as suas necessidades digitais. Notava que havia uma procura grande por websites e serviços de alojamento, principalmente por negócios locais que precisavam de uma presença online profissional. Foi então que percebi que poderia transformar este interesse numa carreira, criando uma empresa para ajudar outras empresas a crescerem na internet.

A HostStar como surge?

A HostStar surgiu do desejo de criar uma solução completa e acessível para negócios que precisam de uma presença online. Percebi que muitos empresários, especialmente em comunidades locais, precisavam de ajuda para criar e gerir os seus sites de forma eficaz. A HostStar nasceu, então, para facilitar essa transição para o mundo digital, oferecendo serviços de criação de sites e alojamento numa só solução.

A que se destina?

A HostStar destina-se a todas as empresas, especialmente as que ainda não têm uma presença online ou que desejam melhorar o seu site atual. O nosso objetivo é dar-lhes a oportunidade de serem encontradas online, mostrando os seus serviços e produtos a um público mais amplo e gerando mais oportunidades de negócio.

Como está a correr?

Até agora, tem corrido muito bem. Já temos alguns clientes satisfeitos e estou constantemente a expandir a rede de contactos e a encontrar novos negócios que podem beneficiar dos nossos serviços. É gratificante ver o impacto que a HostStar está a ter na vida dos clientes, e estou motivado a continuar a crescer e a melhorar a cada dia.

Que ferramentas usa?

Para a criação de websites, uso ferramentas como WordPress e construtores visuais que permitem criar sites de alta qualidade de forma rápida e eficiente. Também utilizo softwares de design para garantir que os sites têm uma aparência profissional e atraente. No alojamento, opto por soluções que garantam segurança, velocidade e fiabilidade para os nossos clientes.

Não estar na internet é não existir?

Hoje em dia, ter uma presença online é essencial. Muitos consumidores procuram serviços e produtos online antes de decidir onde comprar, e se um negócio não está na internet, perde automaticamente essas oportunidades. Ter um website profissional permite que o negócio seja encontrado e que construa uma boa primeira impressão junto dos clientes.

Mesmo num meio pequeno como Almeirim?

Sim, mesmo num meio mais pequeno como Almeirim, é fundamental estar presente online. Hoje em dia, as pessoas procuram comodidade e rapidez, e é muito comum que alguém faça uma pesquisa no Google antes de visitar uma loja ou um serviço. Além disso, mesmo em Almeirim, ter uma presença online permite que o negócio se destaque da concorrência e atinja também clientes de outras regiões.