CRIAL vence projeto do programa Bairro Feliz

O Centro de Reabilitação e Integração de Almeirim (CRIAL) venceu com a causa “Equipamentos desportivos e de lazer” na votação no programa Bairro Feliz, no Pingo Doce de Almeirim.

O CRIAL candidatou-se com um projeto para adquirir equipamentos desportivos adaptados e de lazer, nomeadamente um triciclo e uma mesa de matraquilhos para os seus utentes.

“O Triciclo Adaptado é um grande aliado no processo de reabilitação de crianças, jovens e adultos com mobilidade reduzida ou com dificuldade de equilíbrio. Estáveis e seguros, os triciclos adaptados proporcionam conforto, autonomia, lazer liberdade e independência, através de uma prática desportiva e/ou recreativa. A Mesa de Matraquilhos permite criar momentos de lazer e diversão, promovendo a união e convívio entre os clientes”, pode ler-se na descrição do projeto.

No distrito de Santarém, o Pingo Doce vai apoiar 21 projetos, eleitos através da votação dos clientes, com um valor até mil euros. A pesagem dos votos e a entrega dos donativos decorreram no passado dia 26 de outubro, nas 21 lojas do distrito, que receberam esta iniciativa durante os últimos meses.

Cada loja Pingo Doce apoia com um donativo de até mil euros, uma causa que promova um impacto positivo na comunidade onde se insere, dando resposta a situações e necessidades especificas de cada bairro.

De recordar que o Programa Bairro Feliz, cuja 4ª edição nacional termina agora, já apoiou 84 projetos de diferentes áreas no distrito de Santarém.