Juntos ajudamos a melhorar vidas

Maria precisa de ajuda. Chegou a Almeirim com a Família e trouxe quase nada consigo. António precisa de ajuda. Chegou a Almeirim e está sozinho apenas com a roupa que tem no corpo. João e Luísa precisam de ajuda. Chegaram a Almeirim com o filho pequeno e não sabem o que fazer para começar uma vida nova. O Marco ficou sem emprego, o Vítor descobriu uma doença que o incapacitou para trabalhar. O Filipe e a mulher chegaram ao quarto filho e não sabem o que fazer à vida. E depois há aquelas famílias cujas rendas subiram mais do que os ordenados comportam, aquelas famílias sem rendimentos para aquisição de vestuário ou calçado. Há aqueles que nem dinheiro têm para os medicamentos, os óculos ou os aparelhos auditivos.

A pobreza é altamente incapacitante. Impede a sociedade de evoluir, de crescer de forma saudável. A pobreza traduz o falhanço puro e duro do esforço público! Não queremos pobres na nossa terra, não queremos pobres no nosso país! Ideologicamente falando, claro, pois sabemos bem o quanto as sociedades se alimentam da pobreza. Mas a pobreza não é condição permanente. É passageira! É preciso sacudir, lutar, olhar em frente, trabalhar e acreditar que o dia de amanhã tem tudo para ser melhor!

Estas pessoas são produto de imaginação, mas as suas histórias são reais. Sejam pessoas de outras nacionalidades ou não, a verdade é que a sociedade grita por ajuda. E há, no seio da sociedade, quem não esteja indiferente a estes pedidos de socorro.

Em Almeirim temos pessoas anónimas que dão de si, do seu tempo, da sua vontade, são voluntárias por causas, acreditam na valorização da pessoa humana e em valores de entreajuda e solidariedade. Dão os seus bens, acreditam na partilha e, na maior parte das vezes dão sem precisar de ribaltas ou pedestais. A Santa Casa da Misericórdia de Almeirim, a Fraterna Ajuda Cristã (FAC), a PROABRAÇAR são Instituições cuja missão mais nobre é a solidariedade e o bem-estar social. Preocupadas com a vida humana, independentemente da nacionalidade, raça ou credo, estas entidades procuram que a comunidade onde estão inseridas seja conciliadora, integrante e capaz de ajudar quem mais precisa. Procuram que a nossa comunidade saiba receber, saiba partilhar e, acima de tudo, contribua de forma ativa para a promoção da qualidade de vida das suas gentes.

Juntas trabalham em parceria, partilham testemunhos, comunicam necessidades, vontades, existências e, juntas, recolhem donativos e distribuem donativos fazendo chegar ajuda a quem mais precisa.

Em conjunto, ajudam a melhorar vidas, fazem famílias felizes, dão segundas oportunidades a vidas castigadas pelos males sociais e colocam sorrisos nos rostos de quem não tem quase nada! Quem caminha junto, quem dá a mão a quem precisa sai sempre recompensado, seja um anónimo que deu uma cama, a Santa Casa que a recolheu, a PROABRAÇAR que tinha uma família a dormir no chão, a FAC que partilhou a sua manta e os seus lençóis. Em conjunto, fazemos a diferença para melhor!

Susana Costa