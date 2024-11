Ribatejo: um destino de referência para o turismo de cycling

A Entidade Regional de Turismo Alentejo e Ribatejo e os Municípios da Chamusca e de Coruche apostam numa experiência de cycling que alia desporto, conservação ambiental e dinamização do território. O objetivo é atrair mais visitantes e consolidar a posição do Ribatejo como referência de excelência no turismo de cycling, proporcionando uma descoberta rica e autêntica da região.

Sob o mote “Ativar Ribatejo”, na próxima sexta-feira e sábado, 15 e 16 de novembro, os concelhos da Chamusca e de Coruche recebem o evento “Discover Centros de Cycling Ribatejo”, promovido pela Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo (ERT) em parceria com o Turismo de Portugal e com os Municípios da Chamusca e de Coruche.

Esta iniciativa gratuita, aberta à participação nacional, praticantes, influencers e toda comunidade local, visa afirmar a região do Ribatejo como um destino de excelência para o turismo de cycling, aliando desporto, preservação ambiental e dinamização do território. Com percursos de grande diversidade, mapeados e adaptados para vários níveis de dificuldade, do fácil ao elevado, ambos os concelhos promovem uma experiência segura e acessível para praticantes e não praticantes de todas as idades e níveis.

O evento tem início em Coruche, 15 de novembro, no Centro de Cycling da Erra, com atividades dirigidas para os mais novos, como gincana de bicicletas e o workshop “Kids in the Bike”. No dia seguinte, 16 de novembro, o Centro de Cycling da Chamusca, no Arripiado, acolhe a atividade “Trilhos do Ribatejo” e a iniciativa de sensibilização ambiental “Desafio Verde – Recolha de Resíduos”, na qual os participantes são convidados a recolher resíduos ao longo dos percursos, num elo entre desporto e preservação ambiental.

A Chamusca disponibiliza sete trilhos de BTT sinalizados e prontos para serem explorados, entre outros percursos turísticos e pedestres com mais de 420km de extensão. Coruche oferece seis trilhos de gravel com uma extensão de cerca de 306km. Todos os percursos estão digitalizados para que possam ser descarregados no GPS, permitindo uma navegação autónoma e personalizada ao gosto de cada visitante.

Com áreas de caravanismo estrategicamente localizadas junto aos centros de cycling, como no Arripiado, os visitantes podem prolongar a sua estadia e aproveitar os percursos com maior comodidade. Esta proximidade facilita o acesso aos trilhos e valoriza o território, promovendo o turismo de proximidade e o desenvolvimento económico local.

Para além de promover um estilo de vida ativo e sustentável, este tipo de iniciativas pretende estimular o turismo de proximidade e valorizar o património natural e cultural da região. Com a presença de influencers e agentes de animação turística, bem como com atividades de sensibilização ambiental, como a recolha de resíduos ao longo dos percursos, os Municípios da Chamusca e de Coruche apostam numa experiência de cycling que alia desporto, conservação ambiental e dinamização do território.

A iniciativa “Trilhos do Ribatejo” tem início marcado para as 09h na porta de entrada bike/station do Centro de Cycling do Arripiado. A inscrição é obrigatória e pode ser realizada no site https://forms.gle/7Gm7bNuBa4W6TNmQ7. Os percursos, adequados para ciclistas mais experientes e para quem prefere uma caminhada ou passeio descontraído em família ou com amigos, convidam todos a desfrutar dos trilhos ao seu próprio ritmo.