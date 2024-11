Nobre Casa de Cidadania promove histórias de superação e altruísmo nas escolas de Almeirim

A iniciativa Nobre Casa de Cidadania, projeto de responsabilidade social da Nobre, vai promover duas sessões nem estabelecimentos do Agrupamento de Escolas de Almeirim, no próximo dia 26 de novembro, em Almeirim.

Este projeto pretende “divulgar e promover as experiências marcantes de cidadãos anónimos com histórias de superação e altruísmo”.

Almeirim recebe duas sessões direcionadas aos alunos do 4º ano de escolaridade. A realiza-se no período da manhã, nas Escola dos Charcos, com início às 10h15, e a segunda após o almoço, na Escola Básica de Almeirim (Canto do Jardim), a partir das 13h45. Cada sessão terá uma duração de cerca de 2 horas.

Este projeto de responsabilidade social tem também uma forte componente de formação, ensinado os mais jovens sobre a Cidadania, o agir perante o outro sem esperar nada em troca, pelo que temos realizado diversas sessões em escolas por todo o país, formando os adultos de amanhã, através da partilha do exemplo dos outros.

O convidado da iniciativa é Pedro Bento, natural e residente em Almeirim, que percorreu 10.000km de bicicleta, pela segunda vez, para angariar fundos para ajudar crianças de Almeirim, a sua terra natal, e do Nepal, após um terramoto que destruiu o país

Além do Pedro, homenageado na última edição da Nobre Casa de Cidadania, estará presente o Comandante José Paulo Lucena, Senador do projeto, que também dará o seu testemunho do que é a Cidadania, aproveitando a sua carreira militar na Marinha, como também elementos da Direção-Geral da Educação.