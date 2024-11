Zé Miguel empata no jogo 100 no campeonato

A Associação Desportiva Fazendense empatou este domingo, 24 de novembro, a um golo com o Abrantes e Benfica e, assim, permitiu que o Samora Correia, que recebeu e venceu o Mação, por 2-0, ficasse isolado no segundo lugar.

O jogo deste fim de semana foi o n.º 100 jogo no Campeonato como Treinador Principal do Fazendense. Até ao momento, o técnico do Fazendense tem um registo positivo: derrotas 19, empates 16 e vitórias 65



Ao Jornal O ALMEIRINENSE, Zé Miguel reconhece que nunca pensou atingir este registo: “Nunca esperei atingir, que me enche de orgulho, que terá tanto mais brilho e sabor, se vencermos o jogo 101.”



O Ferreira do Zêzere somou a décima vitória em dez jogos e comanda com cinco pontos de avanço.



Na segunda divisão distrital, o U. Almeirim perdeu, em casa, por 5-0 com o Forense. O U. Santarém B bateu o Benfica Ribatejo por 1-0 e o Paço dos Negros foi derrotado, também em casa, por 2-0 diante do Pontével.