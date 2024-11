GNR deteve 14 condutores com excesso de álcool no sangue e quatro sem carta

O Comando Territorial da GNR de Santarém deteve, entre os dias 18 e 24 de novembro, um total de 26 indivíduos em flagrante delito durante operações de fiscalização realizadas em toda a sua área de intervenção.

Segundo a GNR, estas ações “inseriram-se no esforço contínuo de prevenção da criminalidade e sinistralidade rodoviária, com um foco especial na segurança rodoviária e no cumprimento das normas legais”.

Das 26 detenções efetuadas, 14 delas foram por condução sob o efeito de álcool e quatro por condução sem habilitação legal.

Durante a operação, foram também detetadas 374 infrações rodoviárias, entre elas 62 por falta de inspeção periódica obrigatória; 32 por falta de seguro de responsabilidade civil; 22 infrações relacionadas com tacógrafos; 16 por uso indevido de telemóvel durante a condução; Seis por condução com excesso de álcool; Seis por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou sistemas de retenção para crianças.

As ações da GNR resultaram na apreensão de duas armas de fogo, uma arma branca e quatro veículos.

Operação conjunta com a Alfândega

Como parte da atividade semanal, a GNR realizou uma operação conjunta com a Autoridade Tributária e Aduaneira – Alfândega de Peniche, que culminou na apreensão de dois veículos de matrícula albanesa, avaliados em cerca de 390 mil euros. Estes veículos haviam sido reintroduzidos no espaço aduaneiro da União Europeia sem declaração às autoridades competentes. Um terceiro veículo, com matrícula francesa, foi também apreendido devido à ausência de licença válida de condução e documentação que justificasse a sua posse.