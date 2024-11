Workshop sobre cibersegurança no IP Santarém

O Data CoLAB, a SGS e o IP Santarém vão promover um workshop para todas as organizações, denominado “Cibersegurança – A sua organização está realmente preparada?”.

A cibersegurança desempenha um papel fundamental na proteção dos dispositivos, dados, finanças, operações e até na reputação das organizações. Atualmente, a transposição nacional da diretiva NIS II (em consulta pública até 12 de dezembro) eleva a prioridade deste tema uma vez que a proposta de lei expande as entidades abrangidas e impõe novos requisitos de cibersegurança, exigindo uma abordagem estratégica e maior maturidade digital para muitas organizações.

O workshop que decorrerá a 29 de novembro, no Concept Lab na ESGTS – IP Santarém, contará com uma série de apresentações, incluindo testemunhos de empresas que partilharão a sua experiência prática sobre desafios, mas também como a cibersegurança pode ser integrada no quotidiano das organizações. Além disso, será abordado o Selo de Maturidade Digital, enquanto ferramenta para melhorar e avaliar o nível de segurança cibernética das empresas, permitindo complementarmente uma afirmação competitiva no mercado e nas cadeias de fornecimento.

O evento será uma oportunidade única para todos os interessados explorarem as mais recentes dinâmicas de privacidade e segurança da informação, oferecendo insights fundamentais sobre desafios emergentes e estratégias para proteção de informações sensíveis. A participação é gratuita, mediante inscrição prévia.

Programa Geral

9:00h: Receção

9:30h: Boas-vindas – Sérgio Cardoso – Dir. ESGT Politécnico de Santarém

9:40h: O contexto nacional da Cibersegurança nas organizações e empresas. Principais riscos e

ameaças, tipo de ataques e soluções. – Sérgio Ferreira – Coordenador Digital Trust SGS, Portugal

10:30h: Debate: As organizações estão realmente preparadas? Mesa Redonda: Rita Lopes – Airbus Portugal, S.A, Délio Raimundo – Campotec, S.A, Nelson Carvalhinho – Grupo Jerónimo Martins, António Pedroso Leal – PL Solicitors International Office e NERSANT Moderadora: Joana Grácio – Branch Manager Data CoLAB e focalpoint do Conceptlab

11:30h: Coffee & Networking

11:50h: Certificações no contexto da Cibersegurança. Vale a pena investir tempo e recursos na

certificação da minha organização? – Carlos Domingues – Coordenador IT e responsável pela

Cibersegurança Data CoLAB

12:20h: Q&A

12:45h: Encerramento – António Ferreira Dias, Presidente do Data CoLAB