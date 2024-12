Empresário agrícola morre em despiste de quadriciclo em Paço dos Negros

Carlos Tomé, de 38 anos, morreu na sequência de um despiste de quadriciclo, na noite desta sexta-feira, dia 6 de dezembro, na rua do Paço, em Paço dos Negros, freguesia de Fazendas de Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense, o motociclo entrou em despiste e terá embatido lateralmente num muro, perto do posto de combustível da localidade. A vítima ainda foi assistida no local, mas não resistiu aos graves ferimentos provocados pelo embate, vindo o óbito a ser verificado no local.

Carlos Tomé era empresário agrícola, que se dedicava à produção de frutas e hortícolas, muito conhecido na localidade de Paço dos Negros, e amante dos motociclos.

Nas operações de socorro no local, estiveram presentes os Bombeiros Voluntários de Almeirim com três viaturas e sete operacionais, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Santarém e a equipa de psicólogos do INEM, que estiveram a prestar apoio à família da vítima.

O Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação da GNR procedeu à investigação para apurar as circunstâncias em que ocorreu o acidente. Também presentes no local esteve a GNR de Almeirim, de Alpiarça e o Destacamento de Intervenção da GNR de Santarém.

Carlos Tomé é a terceira vítima mortal em acidentes com motociclos ou quadriciclos, em cerca de um ano, no concelho de Almeirim.