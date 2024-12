Esvaziam pneus de dezenas de carros junto ao IVV em Almeirim

Dezenas de viaturas, incluindo quatro da Câmara Municipal de Almeirim, foram vandalizadas na tarde deste sábado, dia 14 de dezembro, na rua dos Charcos e no Largo da Casa do Povo, em Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense no local, pelo menos um pneu de cada viatura foi esvaziado com recurso a uma pequena pedra no interior do pipo. As viaturas camarárias, que se encontravam estacionadas na rua do Charcos, estão ao serviço dos vereadores Ana Casebre, Maria Emília Moreira, Rui Rodrigues e um último ao serviço do Gabinete de Educação do Município. As restantes viaturas que sofreram danos são os carros pessoais do engenheiro da CMA, Filipe Torres e de José Carreira, diretor do Agrupamento de Escolas de Almeirim.

No Largo da Casa do Povo mais de 10 viaturas também ficaram com os pneus vazios, com o mesmo método. O incidente ocorreu durante a realização do Prémio Melhor Aluno Dr. António Cláudio, o primeiro evento realizado no recém renovado Imóvel de Valências Variadas (IVV), em Almeirim.

Nestes locais encontravam-se mais viaturas, o que leva a crer que foi um ato premeditado contra os elementos da autarquia e ao evento que decorreu no IVV.

A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência.