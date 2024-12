“Queremos amplir a nossa área de distribuição e reforçar a proximidade com clientes de outras regiões”

Pedro Matos decidiu, em 2021, dar um passo para crescer e chegar a novos mercados. Para o novo ano, a expansão da área de distribuição e a formação contínua das equipas são prioridades.

”A abertura do novo armazém, em julho de 2021, foi essencial para a expansão do negócio que já vinha de uma atividade em nome individual, permitindo aumentar significativamente a capacidade de armazenamento e oferecer melhores condições logísticas. Além disso, possibilitou ampliar a variedade de produtos disponíveis, respondendo de forma mais eficaz às necessidades dos clientes. Foi uma decisão estratégica que impulsionou o crescimento da empresa”, explica o empresário.

Inicialmente, a área de atuação estava centrada na zona de Almeirim e Santarém. “Com a abertura do novo armazém, conseguimos expandir para outras localidades. Atualmente, o nosso raio de ação cobre desde a zona Oeste até à Grande Lisboa, incluindo a Margem Sul. No futuro, a estratégia é clara. Pretendemos chegar a novos pontos do país, ampliando a nossa área de distribuição e reforçando a proximidade com clientes de outras regiões. Este é um passo natural no crescimento sustentável da empresa”, sustenta Pedro Matos.

O movimento diário no armazém é significativo, embora varie bastante. “Há dias de maior procura em que conseguimos escoar praticamente toda a mercadoria, enquanto noutros o volume é menor. Esta flutuação é própria do setor, sobretudo tratando-se de bens perecíveis, o que exige uma gestão rigorosa para assegurar que os produtos cheguem sempre frescos ao cliente, isto é, com melhor qualidade”, detalha na conversa com o jornal.

Com a dimensão que já tem, há mesmo produtores locais a trabalhar para fornecer o “Fresco Puro”: “Contamos com produtores locais que trabalham connosco regularmente, mas sem exclusividade. Estas parcerias são fundamentais para garantir a frescura e a qualidade dos produtos que entregamos aos nossos clientes diariamente. Trabalhamos, especialmente, com agricultores da zona oeste, uma região onde o clima e os terrenos permitem a produção durante todo o ano, complementando as culturas sazonais da nossa área. É um modelo de colaboração que valoriza os produtores e promove a proximidade no fornecimento, quer do produtor, quer ao cliente final.”

Apesar deste crescimento, os mercados de Almeirim e Santarém continuam a fazer parte da identidade e essência da Fresco Puro. Antes da abertura do novo espaço, a atividade estava muito orientada para o cliente final, e foi nesses mercados, que construíram a identidade e as relações de proximidade e confiança com os clientes.

“Apesar do crescimento e da evolução para o comércio por grosso, abandonar esses mercados nunca foi uma opção. Sentimos que a nossa presença é valorizada pelos nossos clientes, que continuam a procurar-nos e a reconhecer a qualidade do nosso trabalho. Por isso, enquanto for possível, vamos manter esta ligação a estes mercados, conciliando-a com a expansão da nossa atividade. Esta é uma forma de honrar a história da empresa e as pessoas que nos ajudaram a crescer”, conta orgulhosamente.

Aqui surge também a parceria da “Fresco Puro” com um novo espaço em Santarém. “É importante esclarecer que a loja aberta em Santarém não é o negócio da “Fresco Puro”, mas sim da empresa “Aqui é Bom Supermercados”, uma entidade completamente independente. A “Fresco Puro” desempenha apenas o papel de fornecedora”.

Pedro confessa que “sempre fui fascinado pelo comércio a retalho, embora nunca tivesse considerado abrir um projeto desta natureza. A oportunidade surgiu e, com ela, um grande desafio: a introdução de novos produtos, a gestão logística e a coordenação de recursos humanos. Tem sido uma experiência intensa, mas extremamente gratificante, que me tem permitido crescer em várias vertentes. Em 2025, estão previstas novidades, o que reflete o compromisso contínuo de inovar. Este é um projeto que, apesar de paralelo e complementar, que se tornou numa aposta muito interessante e que me dá grande satisfação.”

No imediato, para Almeirim, não é uma prioridade um espaço semelhante. “Já pensei nisso, mas, neste momento, só avançaríamos se surgisse uma oportunidade verdadeiramente vantajosa. Almeirim tem superfícies de grande, média e pequena dimensão, que, para um novo player, não se nos afigura ser opção.”

Com 2024 a fechar e a começar o novo ano, surgem balanços e lançamento de novos desafios. “Os principais desafios para 2025 passam por vários eixos estratégicos, entre os quais se destacam a expansão da área de distribuição atingindo novos mercados, a nível nacional, exigindo assim, adaptações logísticas e uma gestão eficiente da cadeia de distribuição. O investimento em tecnologia informática será um pilar fundamental para o futuro da empresa, é crucial otimizar processos internos. A formação contínua das equipas é um desafio constante, dado que a empresa reconhece que a excelência no serviço depende diretamente da qualificação dos seus colaboradores. A Fresco Puro pretende investir na formação técnica e em programas de desenvolvimento profissional e pessoal.”

Para o final desta conversa, uma mensagem de boas festas: “Acima de tudo, o nosso negócio é feito por pessoas para pessoas, e o nosso crescimento deve-se a todos os que, connosco colaboram. É com gratidão que me dirijo a clientes, fornecedores e parceiros, não só por fazerem parte do nosso percurso, mas também por nos ajudarem a crescer. A todos eles, um OBRIGADO!, conclui Pedro Matos.