NERSANT proporciona 2274 horas de formação em 2024

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, cuja missão é dar resposta às necessidades do tecido empresarial da região, concluiu o ano de 2024 com um total de 2274 horas de formação realizadas – na sua maioria sem custos para os participantes – 1054 formandos e 25.385 horas de volume de formação. A NERSANT consolida, assim, a sua posição como uma das principais entidades promotoras de qualificação e desenvolvimento na região.

A distribuição das horas de formação, de acordo com as áreas e projetos abrangidos, demonstra a diversidade da oferta formativa promovida pela NERSANT ao longo do ano. Não obstante a aprovação dos projetos de formação financiada apenas no último trimestre de 2024, ainda assim, foi este o tipo de formação mais realizada pela NERSANT. Quanto a formação financiada (sem qualquer custo de participação) no âmbito do Emprego+Digital, destinado ao reforço das competências digitais e direcionado exclusivamente a empregados, foram realizadas 853 horas de formação no projeto aprovado para 2023/2024 e 50 horas no projeto aprovado para 2024/2025.

Relativamente ao Líder+Digital, a associação dinamizou 144 horas de formação para lideranças de empresas e entidades da economia social. A formação realizada insere-se num conjunto de iniciativas que visam preparar os recursos humanos e as organizações para os desafios da era digital, bem como para a competitividade e sustentabilidade empresarial. Destaque especial para os projetos “Emprego + Digital” e “Líder + Digital”, que têm vindo a capacitar líderes e trabalhadores para a transformação digital das suas empresas.

A formação não financiada – que engloba ações de Formação Pedagógica Inicial de Formadores e Formação à Medida – foram realizadas, no total, 902 horas de formação em 2024.

Estes números refletem o compromisso da NERSANT com o desenvolvimento de competências e o reforço da competitividade do tecido empresarial da região. A NERSANT reitera o seu compromisso em continuar a promover a formação e o desenvolvimento de competências em 2025, com o objetivo de apoiar as empresas na sua modernização, digitalização e crescimento sustentável.