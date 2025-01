João Figueiredo: O treinador, pai e presidente 

João Figueiredo começou a praticar karaté aos 4/5 anos através do pai, António Figueiredo, que na altura era praticante.

“A minha primeira referência foi, obviamente, o meu pai, continua a fazer parte do karaté dando aulas em Paço dos Negros. Depois tive também o meu primeiro Mestre, o Sensei Pedro Dias em Almeirim, depois aparece aquela que é a minha maior referência na modalidade, o meu “padrinho”, o Sensei Henrique Laranjo que, para além de ter sido meu treinador, foi também quem me levou para a arbitragem e me ensinou tudo sobre a modalidade”, explica detalhadamente João.

Nesta altura, a secção tem 23 praticantes que treinam no Pavilhão Alfredo Calado. E entre os atletas que enchem de energia o espaço, estão também os filhos do treinador: “Hoje tenho os meus dois filhos a treinar comigo, a Rita com 13 anos e com cinto azul/vermelho e o Diogo com 6 que começou esta época. É muito gratificante ter os nossos filhos a fazer desporto connosco, mas não pensem eles que terão algum tipo de favorecimentos pelo facto de terem o pai como treinador. (pausa) Já me aconteceu a mim com o meu pai, e sempre soube que me tinha que esforçar o dobro para conseguir ter a aprovação no treino que outros tinham.”

Nesta conversa com O ALMEIRINENSE, João explica também que o Karaté é mais que um desporto. “Para além da componente desportiva, o karaté é uma escola de vida, que dura para sempre. Dá um aporte de concentração, capacidade de trabalho e organização mental que poucos desportos conseguem dar ao indivíduo.”

João Figueiredo, hoje em dia, para além de ser treinador, é também o responsável pela secção de karaté da associação dos 20kms de Almeirim e também vice presidente da União Nacional de Karaté.

“Um dos objetivos para 2025 é continuar com a vitalidade que temos, neste momento, na secção. Não somos uma secção muito grande mas temos míudos a treinar com muito valor”, conclui João Figueiredo.