Operação “Natal e Ano Novo 2024/2025”: Balanço das operações

A Guarda Nacional Republicana (GNR), entre o dia 18 de dezembro de 2024 e 2 de janeiro de 2025, realizou a Operação “Natal e Ano Novo 2024/2025”, intensificou as ações de patrulhamento, sensibilização e fiscalização com o objetivo de combater a criminalidade e diminuir a sinistralidade rodoviária, por forma a garantir que as festividades e as deslocações decorressem em segurança, em todo o território nacional.

Em resultado das ações de prevenção, sensibilização e fiscalização, registou-se o seguinte:

No âmbito da prevenção e sensibilização, há a destacar:

Foram efetuadas 1 580 ações de sensibilização no âmbito do comércio seguro, tendo sido sensibilizados 9 060 comerciantes.

Foram visitados 6 744 idosos, no âmbito das nossas ações de prevenção criminal e policiamento comunitário.

No âmbito da criminalidade geral, destacam-se:

63 detidos por tráfico estupefacientes.

26 detidos por posse ilegal de armas ou armas proibidas.

37 detidos por furto e roubo.

No que diz respeito às apreensões mais relevantes, destacamos:

2 839 doses de heroína.

2 289 doses de cocaína.

3 935 doses de haxixe.

182 doses de cannabis.

48 doses de MDMA.

120 armas.

603 munições de diferentes calibres.

46 veículos.

No âmbito fiscal e aduaneiro:

Foram realizadas 746 ações de fiscalização.

Foram detetadas 609 contraordenações, na sua grande maioria no âmbito do Regime de Bens em Circulação.

No âmbito da fiscalização rodoviária, destacam-se:

· 155 578 condutores fiscalizados, dos quais, 1 404 conduziam com excesso de álcool e, destes, 691 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l. Foram ainda detidas 257 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.

· Das 27 654 infrações detetadas, destacam-se:

6 597 por excesso de velocidade.

713 excessos de álcool.

681 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças (SRC).

506 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução.

2 576 por falta deinspeção periódica obrigatória.

851 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

· Relativamente à sinistralidade rodoviária, a GNR registou:

3 234 acidentes

20 vítimas mortais

87 feridos graves

972 feridos leves

Em período homólogo da Operação “Natal e Ano Novo 2023/2024”, registaram-se 3 665 acidentes, 19 vítimas mortais, 86 feridos graves e 1 024 feridos leves.

A Operação “Natal e Ano Novo 2024/2025” da Guarda Nacional Republicana teve, assim, dois grandes objetivos, nomeadamente::