Multinacional investe em dois parques solares no concelho de Almeirim

A multinacional Amarenco, produtor independente de energia verde através do solar fotovoltaico, investiu, recentemente, na construção de dois parques solares no concelho de Almeirim, estando as infraestruturas instaladas na Raposa e em Paço dos Negros.

A empresa, que conta com investimentos em França, Irlanda e Península Ibérica, entregou o projeto à empresa nacional Proef, que instalou um primeiro parque localizado em Raposa e um segundo em Paços dos Negros, sendo construídos em simultâneo e ligados à Rede Nacional de Transporte (RNT).

Segundo a Proef, os dois projetos tem 36.504 painéis solares instalados, com uma potência instalada de 20,81 MWp. Nas duas empreitadas foram instalados mais 200 quilómetros de cabo, tanto por via aérea como subterrânea.

A Proef garante que foram consideradas “todas as preocupações ambientais e civis”, e efetivados “múltiplos estudos ambientais e cálculos de segurança”, onde destaca as medidas de implementação de uma cortina arbórea que “diminui o impacto visual para as populações vizinhas”.

“Foi também implementado um sistema de monitorização e videovigilância que permitirá monitorizar em tempo real as instalações, sendo a Proef responsável pela operação e manutenção destes parques nos próximos dois anos”, adianta.

O projeto foi desenvolvido ao longo de oito meses, por mais de 250 Pessoas e que permitirá gerar 38.000 MW/h anuais.