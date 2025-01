Consumo de lanches saudáveis pelas crianças aumentou 26% na região

Aumentar o consumo diário de fruta e hortícolas nas crianças em idade pré-escolar e de 1º ciclo do ensino básico é o principal objetivo do desafio “Heróis da Fruta” promovido pela Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI) que conta com o apoio principal da ALDI e dos parceiros Blédina e Maçã de Alcobaça.

A monitorização desta iniciativa é feita anualmente pelo Instituto de Saúde Ambiental da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (ISAMB-FMUL).



Na avaliação da última edição dos ‘Heróis da Fruta’, verificou-se um aumento de 26% no consumo diário de lanches escolares saudáveis entre as crianças do distrito de Santarém que participaram na iniciativa.



Esta é uma das conclusões do relatório da 13.ª edição da iniciativa ‘Heróis da Fruta’ e os dados apresentados são baseados no autorrelato dos professores responsáveis pela implementação do desafio nas escolas.



Na amostra do distrito de Santarém, foram analisados dados de 872 crianças entre os 3-11 anos de idade de 25 estabelecimentos de ensino, nomeadamente dos municípios de Vila Nova da Barquinha, Almeirim, Golegã, Torres Novas, Cartaxo, Santarém, Entroncamento, Tomar, Benavente e Coruche.

Segundo Raquel Martins, nutricionista e investigadora no ISAMB-FMUL, “estes resultados apontam para a importância de intervenções de promoção do consumo de frutas e hortícolas dirigidas a crianças (e às suas famílias), além da disponibilização gratuita destes alimentos como estratégia promotora do consumo. A oferta, por si só, não é suficiente para garantir o aumento do consumo. A promoção de hábitos alimentares promotores de saúde deve ser feita através de intervenções de fácil implementação em contexto escolar – como é o caso dos ‘Heróis da Fruta’. Os dados analisados mostram que esta intervenção cria um ambiente favorável para promover comportamentos de saúde, quer pela oportunidade de os educadores influenciarem positivamente os alunos, facilitando a construção de hábitos alimentares saudáveis, quer pela capacidade de alcançar toda a comunidade escolar, incluindo os encarregados de educação”.

Consumo de frutas e hortícolas no distrito de Santarém

Em média 67,7% das crianças do distrito de Santarém que participaram na 13.ª edição do desafio escolar ‘Heróis da Fruta’ experimentaram pela primeira vez alguma fruta ou hortícola.

Para além da fruta: lancheiras escolares cada vez mais saudáveis no distrito de Santarém

No distrito de Santarém, no final da intervenção “Heróis da Fruta” no passado ano letivo, em média 80% das crianças levavam diariamente alimentos mais nutritivos na lancheira para comer na escola.

Mário Silva, presidente da APCOI, afirma que “estes resultados reafirmam, mais uma vez, os efeitos muito positivos do método Heróis da Fruta que desde 2011 tem dado contributos significativos para a melhoria do estado nutricional das crianças em Portugal e para a prevenção de doenças crónicas como a diabetes e a obesidade. Um sucesso que só é possível alcançar graças ao envolvimento de todos os parceiros que apoiam esta iniciativa. A nova edição do desafio escolar Heróis da Fruta que volta a contar com o apoio principal da ALDI e a parceria da Blédina e da Maçã de Alcobaça já arrancou oficialmente em 1.481 estabelecimentos de ensino de todas as regiões e distritos do país.”



O relatório completo deste estudo foi publicado simultaneamente nos sites oficiais da APCOI (http://www.apcoi.pt) e do ISAMB-FMUL (http://isamb.medicina.ulisboa.pt) em formato dashboard, onde se podem consultar os resultados com maior detalhe, tanto a nível nacional e quanto regional. Clique aqui para aceder ao relatório completo.