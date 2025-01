Biosoluções é o tema da Feira Nacional de Agricultura

A FNA 25 – Feira Nacional de Agricultura / Feira do Ribatejo irá decorrer entre 7 a 15 de junho, no CNEMA, em Santarém, com o tema Biosoluções.

Esta edição vai ter como tema as Biosoluções, atribuindo destaque à evolução do setor no desenvolvimento de produtos e tecnologias que são aplicados para melhorar a saúde, a capacidade dos solos e das culturas, com menor impacto ambiental, nas emissões de gases, na utilização mais eficiente da água e na promoção da biodiversidade.

“Queremos promover as tendências de sustentabilidade ambiental do setor e proporcionar aos empresários um ponto de encontro que potencia contactos e negócios”, refere a organização em comunicado.

Os seminários e colóquios, que decorrem maioritariamente nos dias úteis, vão ser um polo de debate do tema principal, mas também das principais questões agrícolas do momento. Serão também contempladas as diversas áreas de referência do mundo rural através das mostras de equipamentos e maquinaria agrícola, de agropecuária, de artesanato e da gastronomia.

Os valores e tradições regionais, com largadas de toiros, desfiles e provas de campinos, atividades equestres, música popular, entre outros, estarão presentes durante os nove dias de feira.