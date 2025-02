José Rodrigues perde na primeiro ronda … mas já fez história

O tenista da Associação 20 kms de Almeirim, José Miguel Rodrigues, cedeu frente ao número 263 do ranking ATP, Robin Bertrand, na 1ª ronda do 5º Open Internacional de Vila Real de Santo António, tendo cedido por 6/0 e 6/3.

Depois de ter ultrapassado a fase de qualificação e ter garantido a histórica entrada no quadro principal deste torneio ITF World Tennis Tour M25, José Miguel Rodrigues entrou em falso no set inaugural, tendo cedido por 6/0 mas contou uma história totalmente diferente no segundo parcial.

No arranque do segundo set, José Miguel Rodrigues entrou logo no jogo, tendo-se colocado a vencer por 2/1 num jogo de serviço em que recuperou de 0-40 para fechar o jogo. Logo depois teve dois pontos de break para o 3/1 mas acabou por não conseguir, tendo estado a liderar o set até ao 3/2. O break do tenista francês chegou no decisivo sétimo jogo, tendo ainda salvo um match point até ceder por 6/3.

Robin Bertrand é o 1º cabeça de série deste torneio e confirmou o favoritismo na estreia do tenista de Almeirim que, ainda assim, conseguiu dar boa réplica no segundo set do encontro.

O 5º Open Internacional de Vila Real de Santo António é um torneio do circuito mundial ITF World Tennis Tour que atribui 30 mil euros de prémios financeiros. José Miguel Rodrigues garantiu pela primeira a qualificação para o quadro principal de um torneio em que estão nomes como Gastão Elias ou Frederico Silva e que já foi conquistado por Henrique Rocha e Jaime Faria.