AR investe 400 mil euros na substituição de redes de água

A empresa intermunicipal Águas do Ribatejo, responsável pelo abastecimento de água e saneamento nos Municípios de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos e Torres Novas, tem vindo a realizar diversos investimentos na substituição de redes de abastecimento de água visando, por um lado, reduzir as perdas de água e, por outro lado, diminuir as interrupções no abastecimento causadas por roturas.

Neste âmbito, está em fase de execução a “Empreitada de substituição de condutas de abastecimento em Coruche, Alpiarça e Vale de Cavalos”, intervenção que vem dar continuidade à estratégia prosseguida pela AR para, de forma faseada e progressiva, renovar as redes de abastecimento de água que servem os cerca de 140.000 habitantes dos sete Concelhos servidos pela empresa.

Nesta empreitada serão substituídas as condutas de abastecimento de água na zona do Bairro da Areia, em Coruche, na Rua Joaquim Nunes Ferreira, em Alpiarça, e em parte da Rua da Fonte, em Vale de Cavalos, numa extensão aproximada de 2.000 metros, implicando um investimento superior a 400 mil euros.

Estas condutas apresentam vários problemas, resultando em roturas frequentes, com todos os inconvenientes daí decorrentes. Com a sua substituição, será melhorada a qualidade do serviço prestado aos utilizadores e melhoradas as condições das vias em que se situam estas condutas.

Este investimento será apoiado por financiamento da União Europeia no âmbito do Programa Regional do Alentejo, que faz parte do Portugal 2030.