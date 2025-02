Coruche reconhecido pela comunicação do Desporto

O Município de Coruche foi reconhecido pelo programa Município Amigo do Desporto, alcançando o segundo lugar na

categoria de municípios com população entre 10.001 e 50 mil habitantes, pelo seu plano de comunicação na área do

desporto e atividade física. A distinção foi entregue hoje, 21 de fevereiro, no seminário “O Desporto precisa de todos.



Como? Comunicação. Desafios e Oportunidades”, que decorreu no Cineteatro Messias, na Mealhada. O prémio foi entregue pelo coordenador nacional do programa, Pedro Mortágua Soares, e recebido pela vice-presidente Fátima Galhardo, acompanhada por elementos das equipas do serviço de desporto e do gabinete de comunicação da Câmara Municipal de Coruche, em reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelo Município na implementação de um plano estruturado e eficaz de comunicação na área do desporto e da atividade física.



A aposta na comunicação tem sido um dos pilares da política desportiva do Município de Coruche, sustentada num plano estruturado que visa envolver a comunidade, promover hábitos de vida saudável e reforçar a identidade desportiva do Concelho. Criado em 2022, o Plano de Comunicação das Atividades e Programas Desportivos Municipais estabelece as diretrizes para a promoção da atividade física junto da população, a divulgação dos eventos desportivos organizados pelo Município e o apoio ao movimento associativo local, potenciando a colaboração com clubes e entidades desportivas. A estratégia adotada aposta numa presença digital forte e dinâmica, utilizando redes sociais, mailing lists e plataformas interativas para alcançar um público alargado. Além disso, recorre a meios de comunicação offline, como cartazes, mupis e rádio, para garantir uma cobertura abrangente e eficaz.



A distinção agora recebida destaca a importância de uma comunicação bem estruturada na gestão e promoção do desporto, sublinhando o impacto que uma estratégia coerente pode ter no aumento da participação e no reconhecimento do território como destino desportivo, bem como a importância de estratégias bem definidas que não só informam, como também inspiram e mobilizam a comunidade para a prática desportiva. Já a partilha de boas práticas constitui uma metodologia com impacto positivo na gestão do desporto e na promoção de iniciativas inovadoras e sustentáveis nos municípios portugueses.



A comunicação, tanto interna como externa, desempenha um papel crucial na interação da organização com a comunidade, facilitando a transmissão clara e eficaz de objetivos e conquistas, com impacto nos bons resultados

obtidos pelas políticas municipais na área do desporto e da atividade física.



O Município Amigo do Desporto, ao premiar Coruche, reforça o compromisso com a valorização das boas práticas de comunicação autárquicas, incentivando a sua continuidade e aperfeiçoamento. O reconhecimento é um testemunho do trabalho contínuo que Coruche tem desenvolvido para afirmar o desporto como uma marca identitária e um fator de qualidade de vida no Concelho.