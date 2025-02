Jovens de 17 e 19 anos apanhados a assaltar casa

A GNR deteve em flagrante dois homens de 17 e 19 anos por furto em residência, no dia 20 de fevereiro, no concelho de Abrantes.

Segundo a GNR, após denúncia por furto numa residência, os militares da Guarda realizaram “diligências policiais que permitiram identificar, localizar e deter em flagrante os suspeitos”.

“No decorrer da ação, foram realizadas revistas de segurança, que permitiram confirmar que os indivíduos estavam na posse de material relacionado com a prática do ilícito, nomeadamente diversas peças em ouro furtadas, cerca de 26 euros em numerário, uma chave de fendas e um rádio transmissor”, refere a mesma fonte.

Os detidos, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, foram presentes no Tribunal Judicial de Santarém, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva ao indivíduo de 17 anos, e a medida de coação de apresentações periódicas semanais ao indivíduo de 19 anos.

A operação contou com reforço do Posto Territorial do Sardoal e do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Abrantes.