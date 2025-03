Festival das sopas ribatejanas arranca … já esta sexta

O concelho da Chamusca recebe este fim-de-semana (28, 29 e 30 de março) a 3ª edição do Festival das Sopas Ribatejanas. O certame decorre na freguesia de Vale de Cavalos e junta gastronomia, petiscos, showcookings, animação musical, caminhada, workshops, exposição de produtores e de agentes económicos.



Depois do sucesso do ano passado onde foram consumidos mais de 1 500 litros de sopa e recebidos mais de 4 800 visitantes, a Freguesia Vale de Cavalos recebe a partir de amanhã, sexta-feira, 28 de março, e até domingo dia 30, mais uma EDIÇÃO DO FESTIVAL DAS SOPAS RIBATEJANAS, numa organização conjunta entre o Município da Chamusca e a Junta de Freguesia de Vale de Cavalos. Este evento, já há muito tempo desejado pela população valcavalense, por retratar a freguesia, tem como objetivo a divulgação e valorização das sopas ribatejanas e conta com a colaboração de associações, coletividades e agentes económicos.